«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз: Месси спасёт Вальверде от отставки

24 сентября на стадионе «Камп Ноу» в матче шестого тура Примеры «Барселона» примет «Вильярреал». Эксперты не сомневаются в победе Месси и компании. Поставить на сине-гранатовых аналитики предлагают за 1.3. Виктория «жёлтой субмарины» оценивается букмекерами коэффициентом 10.0.

Прогноз матча «Барселона» — «Вильярреал» (24.09.2019)

Старт сезона-2019/20 для «Барселоны» складывается крайне неудачно. Выездную ничью с дортмундской «Боруссией» можно считать вполне приличным результатом, но в Примере сине-гранатовые пробивают одно дно за другим. Месси лишь набирает форму после травмы, Вальверде находится под давлением, а к огромному количеству игроков накопились обоснованные претензии.



«Вильярреал» вытворял что-то совсем дикое в обороне в первых турах, но затем дела пошли в гору. Команда Хавьера Ревильи Кальехи за три поединка с «Гранадой», «Леванте» и мадридским «Реалом» умудрилась в сумме пропустить восемь мячей, однако затем последовали победы 3:0 над «Леганесом» и 2:0 над «Вальядолидом». Интересный факт: «жёлтая субмарина» перед очным противостоянием с «Барселоной» располагается выше в турнирной таблице.



Сине-гранатовые выдали худший старт сезона в Примере за 25 лет при том, что летом Вальверде получил в своё распоряжение Гризманна и де Йонга. В нападении у «Барселоны» не хватает стабильности. Каталонцы уже дважды отгружали соперникам по пять мячей, а в трёх случаях уходили с поля так и не распечатав чужие ворота.



В обороне у сине-гранатовых дела обстоят не лучше. Во всех матчах нынешнего сезона Примеры «Барселона» пропускала, причём от клуба «Атлетик» была одна пробоина, а от всех остальных соперников по две. Даже в Дортмунде каталонцев спасли тер Штеген и доля везения. Статистика говорит нам о том, что гол «Вильярреала» смотрится логично.



Сама «жёлтая субмарина» отмечается результативными действиями в каждом матче без исключения и наколотила уже 12 мячей за 5 туров. «Барселона» ни при каких обстоятельства не должна остаться на голодном пайке в третьем поединке подряд. Месси приходит в себя, Гризманн и Суарес в боевой готовности, да и настрой у каталонцев сейчас максимально серьёзный.



Ставка на гол в исполнении обеих команд идёт за слабенький коэффициент 1.62, но, если добавить сюда победу «Барселоны», то выйдут привлекательные 2.2. Как бы не критиковали Вальверде – Эрнесто умеет работать на результат и находить интересные тактические решения. По классу исполнителей сине-гранатовые на две головы выше «Вильярреала».

Каталонцы уже отстают от главных конкурентов по Примере, а два подряд матча без побед и даже без забитых мячей делают «Барселону» невероятно злой и мотивированной. «Жёлтая субмарина» может оказаться не в том месте, не в то время. С высокой вероятностью хозяева накидают соперникам полную авоську, но без привозов в защите коллектив Эрнесто Вальверде не обойдётся.

Ставка на матч «Барселона» — «Вильярреал»

Во всех матчах Примеры нынешнего сезона «Барселона» пропускает, а «Вильярреал» забивает. Гол гостей со статистической точки зрения выглядит идеально. Сами каталонцы уже в двух поединках подряд не могут ни победить, ни даже отличиться. Сине-гранатовые выйдут на матч с максимальной концентрацией и постараются реабилитироваться за прошлые неудачи. За коэффициент 2.2 мы поставим на победу Месси и компании при том, что обе команды поразят ворота друг друга.



Ставка: обе забьют и победа «Барселоны» за 2.2.



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