«Реал» — «Осасуна». Прогноз: Зидан прибегнет к ротации

25 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче шестого тура Примеры мадридский «Реал» встретится с «Осасуной». По мнению букмекеров, три очка достанутся «сливочным». Поставить на победу команды Зинедина Зидана аналитики предлагают за 1.26. Виктория красных оценивается экспертами коэффициентом 11.0.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Осасуна» (25.09.2019)

Мадридский «Реал», несмотря на негативную атмосферу вокруг Зидана, неплохо стартовал в нынешнем сезоне Примеры. Да, «сливочные» не набрали максимум очков, но ведь 11 баллов за 5 туров – это вполне прилично, если учесть, что команда уже провела непростые поединки в гостях с «Сельтой» и «Севильей». К тому же «Королевский клуб» в турнирной таблице опережает и «Барселону», и «Атлетико», у которых хватает своих проблем.



В Лиге чемпионов «Реал» был разгромлен в Париже, но в полученном поражении нет ничего страшного. Из группы «сливочные» всё равно выйдут, «ПСЖ» по праву считается одним из сильнейших клубов мира, хотя бы до наступления плей-офф, а Ди Мария в матчах против бывшей команды играет на уровне единственного претендента на «Золотой мяч».



Зидан ещё не проиграл ни одного турнира в нынешнем сезоне, ситуация под контролем, а новички постепенно привыкают к требования главного тренера. Ближайшим соперником «сливочных» станет крепкая «Осасуна». Команда Хагобы Аррасате располагается на 10-й строчке Примеры, вот только красные вместе с «Реалом» и «Атлетиком» остались единственными коллективами, у которых висит гордый ноль в графе поражений.



Впрочем, «Осасуне» достался достаточно удобный календарь для старта сезона: разбалансированная «Барселона», а также «Бетис», «Вальядолид», «Эйбар» и «Леганес», находящиеся в нижней части турнирной таблицы. Будущие соперники парней Хагобы Аррасате на бумаге представляют собой куда более серьёзную силу, но обретённая уверенность поможет красным держать удар.



«Реалу» предстоит провести четвёртый матч за 12 дней. В сентябре говорить о чудовищной усталости опрометчиво, но в предыдущие годы Зинедин Зидан регулярно использовал ротацию для сохранения свежести своих лидеров. В двух последних поединках у «сливочных» была только одна перестановка в стартовом составе. Изменения в основе мадридцев выглядят неизбежными.



На наш взгляд, за коэффициент 2.08 стоит заиграть ставку «второй тайм результативнее первого». Футболистам «Реала» понадобится время, чтобы притереться друг к другу, наладить связи и найти бреши в чужой обороне. С защитной линией у «Осасуны» как раз полный порядок. Гости приедут на «Сантьяго Бернабеу» с желанием взять очки, а для этого необходимо качественно и без провалов провести стартовый отрезок.

В первом тайме у гостей должно хватить сил и концентрации для собранных действий в обороне. Если Зидан прибегнет к ротации, а к этому всё идёт, то «сливочные» столкнутся с некоторым недопонимаем в завершающей стадии. Во втором тайме «Осасуна» подустанет, появится больше пространства, да и мастеровитые исполнители «Реала» рано или поздно должны показать свои возможности.

Ставка на матч «Реал Мадрид» — «Осасуна»

В нынешнем сезоне Примеры у «Реала» и «Осасуны» на двоих ни одного поражения. Гости упрутся на «Сантьяго Бернабеу», а Зидану наверняка придётся использовать ротацию из-за плотного графика. «Сливочным» понадобится время, чтобы раскачать чужую оборону, поэтому за 2.08 мы поставим на то, что второй тайм станет результативнее первого.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.08.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».