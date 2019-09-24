«Алания» — ЦСКА. Прогноз: «армейцы» снова пожертвуют Кубком России

25 сентября на стадионе «Спартак» во Владикавказе в матче 1/16 финала Кубка России «Алания» встретится с ЦСКА. Эксперты отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «армейцев» в основное время можно за 1.71. Виктория красно-жёлтых оценивается букмекерами коэффициентом 4.46.

Прогноз матча «Алания» — ЦСКА (25.09.2019)

В прошлое воскресенье ЦСКА сумел реабилитироваться перед болельщиками за кошмар с «Лудогорцем». Напомним, в Лиге Европы «армейцы» на выезде уступили 1:5, получив пять мячей во втором тайме. В рамках РПЛ красно-синие не без труда переиграли «Краснодар», хотя некоторые решения главного арбитра матча повлияли на итоговый результат в пользу молодой команды Виктора Гончаренко.



Теперь ЦСКА предстоит поединок в 1/16 Кубка России, и на данный момент не совсем понятно, нужен ли «армейцам» этот турнир. У красно-синих короткая «скамейка», несколько травмированных исполнителей и чудовищный по сложности календарь. Коллектив Виктора Гончаренко 15 сентября играл в Саранске, 19-го в Болгарии, 22-го в Москве и уже 25-го необходимо выступать во Владикавказе.



«Алания» сейчас переживает не лучшие времена. Красно-жёлтые рубятся в ПФЛ, однако болельщики в Северной Осетии обожают футбол. На стадион «Спартак» проданы все билеты, впрочем, из-за проведения ремонтных работ некоторые сектора трибун будут пустовать. Любопытно, что хозяев возглавляет Спартак Гогниев, который в 2003 году завоевал чемпионство в составе ЦСКА.



Букмекеры отдают предпочтение «армейцам», однако эксперты испытывают сдержанный оптимизм в отношении гостей. За коэффициент 2.13 мы решим пойти против фаворита и поставить 1Х на «Аланию» в основное время. Мы уже упомянули про нагрузку, травмы, короткую скамейку и молодость «армейского» состава, но также не стоит забывать и об истории Кубка России.



Отношение красно-синих ко второму по значимости внутреннему соревнованию легко проследить по недавним выступлениям. В трёх прошлых сезонах ЦСКА демонстрировал следующие результаты в Кубке России: вылет в 1/16 от «Енисея», вылет в 1/16 от «Авангарда» и вылет в 1/16 от «Тюмени». Удивительная стабильность.



Разумеется, при игре в оптимальных составах ЦСКА с огромной вероятностью победил бы «Аланию» как минимум в девяти случаях из десяти, но Виктор Гончаренко прекрасно осознаёт возможности своей команды. Уже в воскресенье «армейцев» ждёт выездной поединок с «Уралом», а на следующей неделе встречи с «Эспаньолом» и «Ростовом».

Гости предоставят отдых ключевым исполнителям и доверятся молодёжи. «Алания» при поддержке своих болельщиков вцепится в результат и приложит максимум усилий для выхода в следующий раунд. Неуступчивый осетинский характер позволит красно-жёлтым знатно потрепать одного из грандов РПЛ.

Ставка на матч «Алания» — ЦСКА

В трёх последних сезонах ЦСКА неизменно вылетал по итогам первого для себя матча Кубка России. У «армейцев» напряжённый календарь, короткая «скамейка» и несколько травмированных. Гончаренко даст отдых лидерам, а команда Спартака Гогниева постарается выбить именитого соперника из турнира. За коэффициент 2.13 мы возьмём 1Х на «Аланию» в основное время.



Ставка: «Алания» не проиграет в основное время за 2.13.



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