«Балтика» — «Локомотив». Прогноз: на «железнодорожниках» скажется усталость

25 сентября на стадионе «Калининград» в матче 1/16 финала Кубка России местная «Балтика» примет московский «Локомотив». Эксперты считают фаворитом красно-зелёных. Победа коллектива Юрия Сёмина в основное время доступна за 1.75. Виктория команды Евгения Калешина оценивается букмекерами коэффициентом 4.62.

Прогноз матча «Балтика» — «Локомотив» (25.09.2019)

В нынешнем сезоне «Локомотив» гораздо лучше с физической точки зрения подготовился к наиболее напряжённому месяцу. Юрий Сёмин вывел своих парней на пик формы, что особенно заметно по работоспособности Баринова и Крыховяка. Да, в РПЛ у красно-зелёных не так давно было домашнее поражение от «Ростова», но во внутреннем первенстве «железнодорожники» отстают от «Зенита» лишь на три очка. Отличная позиция для рывка.



Более того, «Локомотив» великолепно стартовал в Лиге чемпионов. Красно-зелёные в гостях одолели «Байер» и теперь имеют все возможности для продолжения еврокубковой кампании весной. Ближайший поединок для «железнодорожников» пройдёт в Кубке России и стоит признать, что Юрий Сёмин не просто так жалуется на календарь.

14-го сентября «Локомотив» играл в Сочи, 18-го в Леверкузене, 22-го в Оренбурге и теперь 25-го в Калининграде. За 12 дней красно-зелёным приходится провести четыре подряд матча на чужих полях. О каком-либо восстановлении даже заикаться не приходится, футболистам хотя бы выспаться как следует.



«Железнодорожники» забирали Кубок России чаще всех остальных, и два из трёх последних розыгрыша турнира остались именно за «Локомотивом». Учитывая появившиеся шансы в Лиге чемпионов и напряжённую борьбу в РПЛ, Юрий Сёмин наверняка даст возможность резервистам проявить себя. Согласитесь, необязательно побеждать в турнире, где ты и так доминируешь, когда есть более значимые цели.



«Балтика» стартовала в ФНЛ сезона-2019/20 ужасно, но затем результаты изменились в лучшую сторону. У клуба из Калининграда беспроигрышная серия достигла уже девяти матчей, и данный факт мы используем в своей ставке. 1Х на хозяев в основное время идёт за коэффициент больше двойки, что полностью нас устраивает.



Букмекеры логично считают фаворитом гостевой коллектив. «Локомотив» гораздо сильнее на бумаге, однако лидерам красно-зелёных необходим отдых. Сложно сказать пойдёт ли на масштабную ротацию Юрий Сёмин, но впереди у «железнодорожников» «Зенит» и «Атлетико». Нагрузка в Кубке России может сыграть злую шутку в дальнейшем.



В прошлом розыгрыше турнира «Балтика» и «Локомотива» также на стадии 1/16 финала встречались в Калининграде. Тогда у гостей в основе вышли, например, Крыховяк, Смолов и оба Миранчука, но по итогам 90 минут на табло значилась ничья 2:2. Даже лучшие силы красно-зелёных добились успеха только в дополнительное время. Парни Евгения Калешина постараются совершить то, что не удалось год назад.

Ставка на матч «Балтика» — «Локомотив»

За 12 дней «Локомотив» проведёт уже четвёртый поединок при том, что каждый матч команда Юрия Сёмина играет на чужом поле. Наставник «железнодорожников» наверняка прибегнет к ротации, так как впереди красно-зелёных ждут «Зенит» и «Атлетико». Год назад «Балтика» лишь в дополнительное время уступила будущему обладателю Кубка России, поэтому за 2.07 мы возьмём 1Х на хозяев. Коллектив Евгения Калешина навяжет борьбу фавориту.



Ставка: «Балтика» не проиграет в основное время за 2.07



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