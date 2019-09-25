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«Спартак» — «Автомобилист», 26 сентября, прогноз на матч КХЛ

«Спартак» — «Автомобилист». Прогноз
Алексей Серяков
«Спартак» — «Автомобилист». Прогноз: Доус и Дацюк передадут привет Гудачеку
Велика вероятность, что словаку после травмы придётся начать с места в карьер.
Ставки 0

26 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу уральцев в основное время можно с коэффициентом 2.15.

Анализ матча «Спартак» — «Автомобилист» (26.09.2019)

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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Обе команды накануне потерпели обидные поражения, хотя вполне могли забрать два очка. Вот только на положении «Автомобилиста» две неудачи подряд сказались несильно: уверенное первое место в турнирной таблице Восточной конференции и 3-4 очка отрыва от ближайших конкурентов.

У «Спартака» дела обстоят совсем иначе. Три победы в 11 поединках – явно не то, чего ждали от Олега Знарка в первый месяц «регулярки». Сейчас клуб находится на самой границе плей-офф, причём у преследующих его «Йокерита» и «Локомотива» есть по три игры в запасе, а сами ярославцы в ближайшие недели наверняка прибавят.

Довершает картину адский календарь. «Автомобилист», «Авангард», ЦСКА, «Витязь» и СКА –пройти такой отрезок хотя бы по графику «очко за матч» удаётся не каждому. А ведь дальше будет выезд в Череповец к прямому конкуренту — «Северстали». В общем, в ближайшие недели нужно цепляться любой ценой.

Во встрече с «Салаватом» шансы были: хозяева забили в формате «пять на три», а вскоре удвоили преимущество в быстрой атаке. Уфимцы поникли, но ненужное удаление Даугавиньша позволило вернуться в игру, а в третьем периоде москвичи встали и остались с пустыми руками (2:4).

Отчасти им, конечно, не повезло – сначала шайба влетела в ворота от конька Херсли, затем Хомченко зевнул бросок с острого угла. Тем не менее, красно-белые во многом заслужили эти эпизоды огромным количеством брака и отсутствием остроты. Даже в равных составах при 2:3 скорее «СЮ» был близок к четвёртому голу, чем «Спартак» к овертайму.

Вот и получается, что провести цельные 60 минут у москвичей не выходит, ключевые хоккеисты постоянно выпадают, а чехарда с вратарями обошлась в дополнительные 2-3 очка. С «Автомобилистом» точно сыграет Юлиус Гудачек, это будет дебют словака в сезоне. Он полностью оправился от травмы, но долгий простой и отсутствие практики наверняка потребуют времени на адаптацию.

Потому сыграем от гостей. «Автомобилист» проиграл «Витязю» (0:1ОТ), хотя имел все шансы на победу. Уральцы создали больше моментов (особенно во втором периоде) и даже забили, но взятие ворот было отменено, а всё остальное сделал Александр Самонов с 43 сэйвами и убойные спецбригады лидера Запада. Клуб из Подольска отбился в меньшинстве, а в овертайме реализовал первое же удаление соперника.

«Авто» редко проигрывает три матча подряд, за всю предыдущую «регулярку» подобное случилось лишь однажды. Плюс преимущество в индивидуальном мастерстве и жажда мести: именно «Спартак» нанёс им первое поражение в чемпионате, причём сделал это в Екатеринбурге (4:2).

Уральцам в двух предыдущих поединках не везло с реализацией. Долго так продолжаться не может – в мастерстве Дацюка и Доуса никто не сомневается. Велика вероятность, что Гудачеку придётся начать с места в карьер – нагрузка обещает быть солидной. Возьмём П2 с форой «-1» за 2.60.

Ставки на матч «Спартак» — «Автомобилист»

Провести цельные 60 минут у москвичей не выходит, а ключевые хоккеисты постоянно выпадают. С «Автомобилистом» точно сыграет Юлиус Гудачек, это будет дебют словака в сезоне. Он полностью оправился от травмы, но долгий простой и отсутствие практики наверняка потребуют времени на адаптацию. Проверим П2 с форой «-1» за 2.60.

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой «-1» за 2.60.

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