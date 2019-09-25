СКА — «Салават Юлаев». Прогноз: букмекеры недооценивают Умарка и Сошникова

26 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится с «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.65.

Анализ матча СКА — «Салават Юлаев» (26.09.2019)

«Салават» возглавляет группу преследователей «Автомобилиста», расположившись с 13 очками в девяти матчах на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. При этом нельзя сказать, что команде очень уж удался старт. Скорее, она идёт в рабочем режиме и просто забирает своё.



Проиграны две встречи с топ-клубами, причём обе в основное время и на своём льду. 0:2 от «Автомобилиста», 2:5 от «Авангарда». В каждом случае имелась возможность зацепиться хотя бы за овертайм, но не сложилось. Зато с соперниками попроще очки исправно набираются. Шесть побед в основное время и поражение в Китае по буллитам на очень плохом льду.

Качество хоккея не всегда находится на высоком уровне, но за счёт характера и сильного вратаря часто удаётся выжимать максимум из ничейных игр. Скажем, накануне «СЮ» довольно бледно провёл первые 35 минут против «Спартака». Моменты, конечно, возникали, однако у красно-белых их было побольше.



Словом, 0:2 к середине поединка смотрелись логично. Москвичи близко подобрались к третьей шайбе, которая рисковала убить интригу. А потом получили ненужное удаление, уфимцы наконец-то реализовали лишнего и включились на полную. В третьем периоде они смяли опешивших хозяев и заслуженно утащили победу (4:2).



Матч ещё раз показал, насколько важны спецбригады в случаях, когда игра не даётся. Именно этого не хватало с «Автомобилистом» и «Авангардом»: уральцы забили в большинстве один раз, «ястребы» — два. А подопечные Николая Цулыгина откатали все свои попытки вхолостую, хотя было их вполне достаточно.



Для набора очков с середняками и аутсайдерами достаточно нескольких индивидуально сильных форвардов, крутого голкипера и характера, а вот с топ-клубами такого набора хватает далеко не всегда. И вроде бы в Петербурге точно придётся нелегко: СКА мало того что получит преимущество своей площадки, так ещё и имел лишние сутки на отдых.



«Армейцы» проведут третий домашний матч кряду и точно выйдут с огромной мотивацией, ведь «Витязю» и ЦСКА они уступили. Вроде бы шанса «Салавата» смотря похуже, но букмекеры дают 1.65 на победу СКА в основное время. И это кажется перебором, ведь подопечные Алексея Кудашова только набирают ход.



В прошлом сезоне «СЮ» выиграл обе очные встречи (2:1, 4:1), хотя соперник тогда выглядел сильнее. И второй момент – петербуржцы испытывают не меньшие проблемы в неравных составах. Меньшинство у них даже хуже (72,7% против 73,3%), а по реализации лишнего обе команды находятся в конце второго десятка.



Шансы СКА, пожалуй, чуть выше, но Х2 за 2.30 – это слишком, такой разницы между противниками нет. Сыграем по коэффициенту. Второй вариант – ИТБ 2 шайб «СЮ» за 2.70. Уфимцы достигали этой планки в трёх предыдущих матчах с «армейцами», а СКА пропускал не менее двух шайб в каждой из пяти домашних встреч сезона.

Ставки на матч СКА — «Салават Юлаев»

В прошлом сезоне «СЮ» выиграл обе очные встречи (2:1, 4:1), хотя соперник тогда выглядел сильнее. И второй момент – петербуржцы испытывают не меньшие проблемы в неравных составах. Шансы СКА, пожалуй, чуть выше, но Х2 за 2.30 – это слишком, такой разницы между противниками нет. Сыграем по коэффициенту.



Ставка №1: «Салават Юлаев» не проиграет за 2.30.



Ставка №2: ИТБ 2 шайб «СЮ» за 2.70.