Шомуродов и Соболев разрывают РПЛ, но Дзюба и Чалов способны прибавить

В РПЛ сезона-2019/20 сыграно уже 10 туров, и таблица всё очевиднее разбивается на несколько групп. За исключением достаточно скромных результатов «Спартака» и «Динамо», каких-либо сумасшедших сенсаций пока не наблюдается. Зато по части личных достижений складывается уникальная ситуация, которой не было достаточно давно.

Начиная с сезона-2016/17 снайперы РПЛ в сумме 17 раз добирались до отметки 10 и более голов за отдельно взятый турнир. Все лучшие бомбардиры на момент завершения соревнования принадлежали одному из топ-клубов: «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару», ЦСКА или «Спартаку». За треть нынешнего чемпионата Эльдор Шомуродов, выступающий за «Ростов», наколотил уже восемь мячей, лишь на один гол отстаёт Александр Соболев, принадлежащий «Крыльям Советов».

Букмекеры ожидали увидеть совсем других исполнителей во главе гонки бомбардиров. По итогам прошедших 10 туров мы сравним мнение экспертов перед стартом сезона с текущей ситуацией, а также оценим прогноз аналитиков относительно потенциала снайперов на дистанции всего турнира. С изначальными раскладами вы можете ознакомиться в статье ниже.

Азмун, Чалов, Дзюба или Смолов? Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2019/20 Железная ставка против Ари и шансы главных претендентов в споре за звание лучшего снайпера РПЛ.

Главный фаворит гонки бомбардиров

До старта нынешнего розыгрыша РПЛ букмекеры выставляли следующую линию на соревнование лучших снайперов:

— Сердар Азмун за коэффициент 2.5

— Фёдор Чалов за 3.0

— Артём Дзюба за 5.0

— Фёдор Смолов за 7.0

— Ари за 10.0

— Александр Соболев за 10.0

— Эльдор Шомуродов за 14.5

— Себастьян Дриусси за 15.0

— Антон Миранчук за 50.0

— Андрей Панюков за 100.0

— Алексей Миранчук за 100.0.

Эксперты не верили в Шомуродова и Соболева, но форварды «Ростова» и «Крыльев Советов» блестяще провели первую треть нынешнего розыгрыша РПЛ. Дзюба и Чалов отстают от лидеров бомбардирской гонки, но у обоих неплохая позиция для рывка. А вот Азмун с парой голов пока не оправдывает ожидания специалистов. Сейчас линия на лучших снайперов выглядит следующим образом:

— Эльдор Шомуродов за коэффициент 3.0

— Александр Соболев за 4.0

— Артём Дзюба за 5.0

— Фёдор Чалов за 7.0

— Сердар Азмун за 10.0

— Фёдор Смолов за 15.0

— Ари за 15.0

— Сильвестр Игбун за 20.0

— Джордже Деспотович за 20.0.

Аналитики убрали нескольких человек из списка потенциальных соискателей индивидуального приза, добавились Игбун и Деспотович, а двумя главными фаворитами эксперты теперь называют Шомуродова и Соболева, что вполне логично.

Сколько забьёт лучший снайпер сезона и остальные претенденты

На претендентов на звание лучшего бомбардира и других именитых форвардов РПЛ эксперты выставляли ожидаемый индивидуальный рубеж результативности по итогам всего чемпионата. В большинстве случаев коэффициенты на преодоление планки или недобор идентичны и близки к отметке 1.90. Сейчас линия на тотал практически каждого футболиста отличается от изначальных котировок, поэтому мы сравним данные показатели:

— Себастьян Дриусси — 7,5/7,5 (первое число соответствует изначальному мнению аналитиков, а второе – прогноз на итоговую результативность с учётом первых десяти туров)

— Ари — 10,5/8,5

— Фёдор Смолов — 9,5/11,5

— Фёдор Чалов — 14,5/12,5

— Артём Дзюба — 12,5/14,5

— Александр Соболев — 9,5/15,5

— Эльдор Шомуродов — 9,5/16,5.

Букмекеры оставили без изменений тотал Дриусси, повысили планку ожидаемой результативности Смолова, Дзюбы, Соболева и Шомуродова, а вот форварды ЦСКА и «Краснодара» пока не оправдывают прогноз специалистов. Отметим, что наша ставка на тотал забитых мячей Ари меньше 10,5 на данный момент выглядит неплохо. Также эксперты выставили линию относительно потенциального количества голов в РПЛ сезона-2019/20 на некоторых других исполнителей:

— Андре Шюррле — 6,5

— Максимилиан Филипп — 7,5

— Антон Заболотный — 7,5.

Переход в «Сочи» позволил Заболотному на постоянной основе получать игровую практику, и Антон уже начал забивать. Резво стартовавшие Филипп и Шюррле сбавили обороты, из-за чего российский форвард «барсов» способен запросто обойти в гонке снайперов двух именитых немцев.

Тем не менее ситуация в споре снайперов ещё будет меняться. Травмы, трансферы и неожиданные голевые свершения способны серьёзно повлиять на котировки букмекеров в будущем. Следующее сравнение проведём уже за 10 туров до окончания сезона.

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