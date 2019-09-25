«Торино» — «Милан». Прогноз: Джампаоло и Пёнтек вновь потеряют очки

26 сентября в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч пятого тура чемпионата Италии между «Торино» и «Миланом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 2.51.

Анализ матча «Торино» — «Милан» (26.09.2019)

Обе команды набрали в четырёх турах чемпионата Италии по шесть очков и расположились в середине турнирной таблицы. «Торино» очень бодро стартовал: грамотно сыграл по счёту с крепким «Сассуоло» (2:1), а затем и вовсе одержал волевую победу над «Аталантой» в гостях (3:2), хотя игра была скорее ничейной.

А вот дальше дело не пошло. Бордовые на своём поле уступили скромнейшему «Лечче» (1:2): много владели мячом, но плохо представляли, что с ним нужно делать. Навесы и угловые результата не принесли, да и единственный гол забили с пенальти. Непосредственно с игры за 90 минут удалось наковырять полтора момента.

Затем случилось гостевое поражение от «Сампдории» (0:1), которая слабо начала сезон и на тот момент не набрала ни единого очка. Картина получилась примерно той же. Преимущество по владению и слабость в позиционных атаках. Выжать что-то из стандартов не вышло, а потому результат получился закономерным: 4:10 по ударам и 1:5 по попаданиям в створ.

«Милан» стартовал ничуть не лучше. Унылое поражение от «Удинезе» (0:1), натужные победы над «Брешией» и «Вероной» (дважды по 1:0) и полнейший разнос в миланском дерби. Итоговый счёт выглядит вполне пристойно (0:2), хотя на деле «Интер» полностью превзошёл принципиального соперника.

Если бы не Джанлуиджи Доннарумма, а также три попадания в каркас ворот, дело наверняка завершилось бы разгромом. Нерадзурри спокойно вскрывали опорную зону «Милана» и стабильно находили удары с хороших точек. При большем везении они вполне могли рассчитывать на пять-шесть голов.

Ситуация в стане россонери не из приятных, однако на столь чувствительное поражение в любом случае нужно реагировать. Особых козырей у них нет: состав откровенно средненький, созидание даётся с большим трудом, а в СМИ уже появляются утомительные слухи о возможном назначении Лучано Спаллетти.

В пользу гостей говорит разве что лишние сутки отдыха: миланское дерби состоялось 21 сентября, а туринцы играли с «Сампдорией» на следующий день. Но сезон только-только начался, так что говорить о каком-то преимуществе в свежести не стоит. Важнее вот что – «Милан» не выигрывал на «Олимпико ди Торино» аж с декабря 2012 года.

С тех пор – пять ничьих и одно поражение в шести матчах. Пожалуй, стоит проверить лобовую ничью за 3.30. Обе команды в нынешнем сезоне ещё ни разу не делили очки, хотя уже успели провести по паре ничейных игр, где именно этот результат казался наиболее справедливым.

Второй вариант – ТБ 5,5 жёлтой карточки за 2.00. Судит опытный Марко Гуида, который не стесняется выходить на первый план. В прошлом сезоне он обслуживал встречу соперников во втором круге, показал восемь «горчичников» и одну красную карточку, а также назначил пенальти. В 11 предыдущих матчах Серии А Гуида поставил восемь 11-метровых, так что пенальти за 2.45 тоже можно рассмотреть.

Ставки на матч «Торино» — «Милан»

«Милан» явно не в лучшем состоянии, вдобавок он не выигрывал на «Олимпико ди Торино» аж с декабря 2012 года. С тех пор – пять ничьих и одно поражение в шести матчах. Пожалуй, стоит проверить лобовую ничью за 3.30. Обе команды в нынешнем сезоне ещё ни разу не делили очки, хотя уже успели провести по паре ничейных игр.

Ставка №1: ничья за 3.30.

Ставка №2: пенальти за 2.45.