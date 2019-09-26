Словения — Польша. Прогноз: Леон и компания сыграют лучше России

26 сентября в Любляне сборные Словении и Польши определят первого финалиста волейбольного Евро-2019. Начало матча запланировано на 21:30 мск.

Анализ матча Словения – Польша (26.09.2019)

Грустно это, конечно, но Словения выбила сборную России. И по делу. Вот уж сенсация из сенсаций. Проиграла Россия сама себе, но и хозяев надо похвалить. Сыграли они хорошо, зал был замечательный. Другое дело, что в третьей партии их почти заткнули, но… Да что уж теперь говорить о своих ошибках.



Применительно к этому матчу есть один вопрос. Сможет ли Словения так же отподавать, сыграть на таком же кураже? С одной стороны, с Россией, вероятно, был их лучший матч на турнире. С другой – два дня отдыха были, то есть в головах все уже встало на место, вряд ли сборная Словении перегорит.

Правда, поддержка сегодня у них будет далеко не такой, как в четвертьфинале. Польские болельщики наверняка всё грамотно просчитали, поэтому зал сегодня будет далеко не только словенским. А может и польским, кто знает, всё-таки от хозяев прыти особой никто не ждал.



Поляки пока на этом турнире делают всё, что хотят, идут по накатанной, соперников уничтожают. В четвертьфинале без вариантов обыграли Германию, лебединая песня Георга Грозера не состоялась. Здорово вписался Леон, человек забивает по 70% в каждом матче.



Добирались поляки до Любляны с большим трудом. Их рейс отменили из-за забастовки сотрудников авиакомпании. Что вы думаете – спас положение премьер-министр Польши, приславший за командой правительственный борт. У нас бы так! В итоге вместо задержки и негатива получился огромный позитив, сплочение нации вокруг команды.

По именам, конечно, поляки сильнее. Но на последнем олимпийском отборе словенцам дать бой удалось. Причём дело было в Польше. Проиграли тогда словенцы 1:3, но для них та игра была ничего не решающей.

И всё же вряд ли хоязевам турнира удастся выбить ещё одного записного фаворита. Глубины у Словении нет совсем, играют одной шестёркой (хотя это и неплохо), не пойдёт игра у Урнаута – пиши пропало. Добавим также проблемы с диагональным. Митя Гаспарини здорово подаёт на этом турнире, но проваливается в атаке, его сменщик – Тончек Штерн – тоже не блещет.



У Польши диагональ тоже не самая сильная позиция, но Мачей Музай и Давид Конарски пока справляются. Главная задача Польши сегодня – выдержать приём. И в этом же единственный шанс Словении. Развалить поляков подачей. Скорее будет первый вариант.

Ставки на матч Словения – Польша (26.09.2019)

Изначально на Польшу давали что-то вроде 1.10, но потом коэффициент немного подрос – сейчас 1.18 – 1.20. Выдумывать ничего не станем, предлагаем поставить на победу Польши с форой (-11.5). Коэффициент 1.74 – приличный. Должна эта команда спокойно обыгрывать Словению.



Второй ставкой предлагаем рассмотреть индивидуальный тотал Мачея Музая больше 9 очков за 1.85. Да, это немного больше, чем он добирает по турниру в целом, но набрать по 3 атаки в сете – вещь абсолютно посильная для диагонального. Да и подачу новичку сургутской «Газпром-Югры» пора расчехлять. А место в составе он, похоже, забронировал.



Ставка №1: победа Польши с форой (-11.5) за 1.74.



Ставка №2: индивидуальный тотал Мачея Музая больше 9 очков за 1.85.



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