«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах и Мане раскатают аутсайдера

Клопп использовал второй состав в Кубке. Отдохнувшие лидеры «Ливерпуля» сделают семь из семи.

28 сентября на стадионе «Брэммел Лэйн» в матче седьмого тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде сразится с клубом «Шеффилд Юнайтед». Эксперты считают красных безоговорочным фаворитом поединка и предлагают поставить на парней Юргена Клоппа за 1.35. Победа «клинков» доступна в букмекерских конторах за коэффициент 9.9.

Прогноз матча «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» (28.09.2019)

«Ливерпуль» пока идеален в АПЛ в нынешнем сезоне. Во внутреннем первенстве у красных шесть побед в шести матчах и отрыв в пять очков от «Манчестер Сити». Коллектив Юргена Клоппа уже разобрался с «Челси» и «Арсеналом», поэтому проходным график действующего победителя Лиги чемпионов никак не назвать.

«Шеффилд Юнайтед» спустя несколько лет вернулся в высший дивизион английского футбола и намерен закрепиться в АПЛ. Крис Уилдер обладает довольно скромным составом даже на фоне конкурентов в борьбе за выживание, но старт сезона «клинки» могут однозначно записать себе в актив. Восемь очков, одна из лучших оборон, соседство в турнирной таблице с «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Челси» — красота.

Букмекеры считают «Ливерпуль» явным фаворитом поединка, и мы с этим мнением полностью согласны. Дело в том, что на неделе проходили матчи 1/16 финала Кубка английской лиги, чем воспользовался Юрген Клопп. В поединке с «Милтон Кинс» красные задействовали резервистов, предоставив столь необходимый отдых своих лидерам.

Крис Уилдер, разумеется, также поберёг основу, однако «Шеффилд Юнайтед» это не сильно поможет. Подавляющее большинство футболистов мерсисайдцев измотано чудовищным графиком. Два суперкубка, АПЛ, еврокубки и матчи национальных сборных – это колоссальная нагрузка. Глоток воздуха для обожающей высокий прессинг команды Юргена Клоппа послужит отличным аргументом в пользу уверенной победы.

Фора «-1,5» на гостей идёт за приличные 2.07, что вполне нас устраивает. Если мы говорим об АПЛ, то четыре из шести своих побед «Ливерпуль» одержал с запасом. Лишь виктории над «Челси» и «Саутгемптоном» добыты с минимальной разницей в счёте. «Шеффилд Юнайтед» мало пропускает на фоне других команд лиги, но сдержать отдохнувшее нападение красных хозяева не в состоянии.

Юрген Клопп прекрасно осознаёт, что ковать железо необходимо прямо сейчас, пока у команды многое получается, а «Манчестер Сити» иногда допускает осечки. Превосходство «Ливерпуля» в индивидуальном мастерстве над футболистами «Шеффилд Юнайтед» не вызывает сомнений.

«Клинки» в теории способны запереться возле свой штрафной и сбивать темп, но за счёт мастерства красные всё равно найдут свои моменты. Взламывать «автобусы» Салах, Мане и Фирмино умеют достаточно качественно.

Ставка на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

Юрген Клопп нашёл возможность предоставить отдых основному составу. На неделе главный тренер «Ливерпуля» задействовал резервистов в кубковом поединке, поэтому сейчас мерсисайдцы свежи и полны сил. «Шеффилд Юнайтед» не похож на команду, способную остановить действующего победителя Лиги чемпионов.

За коэффициент 2.07 мы проверим победу Салаха и компании с форой «-1,5». Красные продолжат доминировать в АПЛ.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой «-1,5» за 2.07.

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