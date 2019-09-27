«Локомотив» — «Зенит». Прогноз: проклятье «РЖД Арены» снова сработает

28 сентября на «РЖД Арене» в центральном матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» встретится с «Зенитом». Эксперты отдают минимальный перевес сине-бело-голубым. Поставить на Дзюбу и компанию аналитики предлагают за 2.52. Победа «железнодорожников» оценивается букмекерами коэффициентом 2.86.

Прогноз матча «Локомотив» — «Зенит» (28.09.2019)

«Локомотив» и «Зенит» представляют Россию в главном клубном турнире Старого Света, а потому осенью к обеим командам приковано повышенное внимание. Стоит отметить, что старт в Лиге чемпионов коллективам Юрия Сёмина и Сергея Семака удался. «Железнодорожники» неожиданно разобрались с «Байером» на выезде, а сине-бело-голубые также в гостях добыли ничью с «Лионом».



Плотный график вынуждает главных тренеров применять ротацию. Красно-зелёные провели четыре подряд матча на чужих полях за 12 дней, поэтому Юрий Сёмин задействовал второй состав в Калининграде. Календарь «Зенита» пусть и не столь напряжённый, но Сергей Семак вполне логично дал шанс резервистам в Красноярске. Результат поединков в Кубке России перед очным противостоянием двух лучших клубов страны прошлого сезона не имеет никакого значения.



Букмекеры отдают предпочтение гостям, что вызывает сомнения. Формально у «Зенита» более глубокий состав, меньше травмированных и лидерство в турнирной таблице, но есть и немало факторов в пользу «Локомотива». На «РЖД Арене» ожидается аншлаг. Поддержка трибун обязательно поможет хозяевам, а в трёх последних поединках в Москве против сине-бело-голубых у «железнодорожников» две победы и ничья.



Опытных мастеров хватает в составе обеих команд. Команды уже встречались в битве за Суперкубок России, да и по последним сезонам достаточно хорошо изучили друг друга. Наверняка при выборе плана на игру скажется ситуация в турнирной таблице. Сергей Семак зарекомендовал себя в качестве прагматичного тренера, ориентированного на достижение результата. Ничья на выезде с прямым конкурентом должна стратегически устраивать «Зенит».



Для «Локомотива» любой исход, кроме победы, можно назвать неудачей, но вряд ли «железнодорожники» рискнут идти вперёд большими силами. Сине-бело-голубые при Семаке великолепно играют по счёту. В нынешнем сезоне РПЛ работает тенденция: если «Зенит» забивает первым, то обязательно набирает три очка.



Выбирать победителя матча слишком опасно. На наш взгляд, за коэффициент 1.78 стоит проверить тотал меньше 2,5. «Зенит» пропустил лишь четыре мяча за десять туров. Вскрыть оборону сине-бело-голубых невероятно трудно. «Локомотив» со многими соперниками старается демонстрировать атакующий футбол, однако без необходимости хозяева не станут оголять пространства на своей половине.



Лучше всего о потенциальной результативности встречи говорит история прошлых противостояний. В восьми последних поединках «Локомотива» и «Зенита» на «РЖД Арене» зафиксированы следующие результаты: три раза по 0:1, дважды по 1:1, а также 2:0, 0:2 и 1:0.



Менялись тренеры, составы, но до трёх мячей общими усилиями команды так и не добирались. Похоже на проклятье для любителей ставить тотал больше.

«Железнодорожников» и сине-бело-голубых ожидают важнейшие матчи в Лиге чемпионов уже на следующей неделе. Разумеется, футболисты выложатся на сто процентов, но тренеры обязаны держать в уме нюансы календаря. Логично предположить, что Сёмин и Семак выберут энергосберегающий режим, когда количество быстрых атак будет сведено к минимуму, а темп окажется ниже среднего.

Ставка на матч «Локомотив» — «Зенит»

В восьми последних поединках «Локомотива» и «Зенита» на «РЖД Арене» зафиксированы следующие результаты: три раза по 0:1, дважды по 1:1, а также 2:0, 0:2 и 1:0. Обе команды будут держать в уме Лигу чемпионов, поэтому за коэффициент 1.78 неплохо смотрится тотал меньше 2,5. Высокие скорости невыгодны обоим соперникам.



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.78.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».