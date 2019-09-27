«Авангард» — «Спартак». Прогноз: Войнов продолжит жечь напалмом

28 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе встретится со «Спартаком». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.68.

Анализ матча «Авангард» — «Спартак» (28.09.2019)

«Авангард» пришёл в себя после двух поражений подряд от «Торпедо» и «Автомобилиста», одержав две разгромные победы с одинаковым счётом 5:2 над «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем». Положение в таблице стабилизировалось: четвёртое место Восточной конференции, по потерянным очкам впереди только «Ак Барс».



С Уфой игра была более чем близкой. Обе команды создали достаточно моментов, но омичей выручили спецбригады. Две заброшенные шайбы в большинстве (в том числе важнейшее попадание Вячеслава Войнова при счёте 2:2) решили исход противостояния. «СЮ» реализовать лишнего не сумел, хотя возможности имелись.



А вот с «Куньлунем» удалось разобраться без особых хлопот. Вновь помогла спецбригада большинства, оформившая два гола в формате «5 на 4» с четырёх попыток. В начале третьего периода преимущество хозяев достигло трёх шайб, после чего никаких вопросов относительно исхода уже не возникало.



Впереди у подопечных Боба Хартли «Спартак», который постепенно выбирается из ямы. Четыре последних игры получились достойными, а набранные на этом отрезке четыре очка помогли остаться зоне плей-офф. При этом результаты могли быть даже чуть лучше, но определённый прогресс заметен и так.



Оба поражения выдались драматичными. Сперва — эпичная погоня в Магнитогорске (3:4), где москвичи наполучали лёгких голов и начали с 0:4, а в итоге едва-едва не добрались до овертайма, хотя за 2,5 минуты до сирены получили большинство. Затем – бойня с «Салаватом» (2:4), там красно-белые вели 2:0 и смотрелись лучше, но позволили сопернику реализовать большинство и начисто проиграли третий период.



Также подопечные Олега Знарка дважды обыграли лидера Восточной конференции «Автомобилист» (4:2, 1:0). Вторая победа ознаменовалась долгожданным возвращением Юлиуса Гудачека. 24-летний Павел Хомченко в семи матчах достаточно выручал, но совершил сразу две ошибки, из-за которых команда напрямую недосчиталась очков.



Со словаком оборона, разумеется, выглядит более уверенно. Возвращение вратарей после долгого отсутствия редко получается триумфальным, однако Гудачек удивил: «сухарь» в первой же встрече после травмы и 28 сейвов. Во втором периоде уральцы смотрелись ощутимо лучше, но голкипер несколько раз выручил партнёров.



Состав у «Авангарда» сильнее, с личными встречами полный порядок (шесть побед в семи последних матчах со «Спартаком»), да и родные трибуны наверняка помогут. Сомнения два – сходу поймавший кураж Гудачек и долгая пауза. «Ястребы» не играли аж с 22 сентября и вполне могли «заржаветь» за шесть суток.



Потому возьмём П1 во втором периоде за 2.17. «Авангарду» может потребоваться время, чтобы нащупать ритм и приспособиться к оборонительным ловушкам гостей. Но во втором периоде за счёт ближней скамейки и преимущества в свежести давление на ворота Гудачека рискует увеличиться. «Спартак» проведёт третью тяжёлую игру подряд за пять суток. Можно даже рассмотреть ИТБ 1,5 шайбы «Авангарда» во втором периоде за 3.20.

Второй вариант – ИТБ 0,5 очка Вячеслава Войнова за 2.70. Опытный защитник набрал форму, в трёх предыдущих матчах у него 4 гола и 2 передачи. Внушительный айстайм, серьёзная роль в большинстве – возможности улучшить статистику у него непременно будут.

Ставки на матч «Авангард» — «Спартак»

«Ястребы» не играли аж с 22 сентября. Потому возьмём П1 во втором периоде за 2.17. «Авангарду» может потребоваться время, чтобы нащупать ритм и приспособиться к оборонительным ловушкам гостей. Но во втором периоде за счёт ближней скамейки и преимущества в свежести давление на ворота Гудачека рискует увеличиться.



Ставка №1: победа «Авангарда» во втором периоде за 2.17.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Вячеслава Войнова за 2.70.