«Спартак» — «Оренбург». Прогноз: после успеха в Кубке Кононов неудержим

«Спартак» прервал серию поражений и теперь готов к возвращению в золотую гонку.

29 сентября на стадионе «Открытие Арена» в матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» встретится с «Оренбургом». Эксперты склоняются к успеху красно-белых. Поставить на команду Олега Кононова в букмекерских конторах можно за 1.84. Победа команды Владимира Федотова оценивается аналитиками коэффициентом 4.58.

Прогноз матча «Спартак» — «Оренбург» (29.09.2019)

На неделе «Спартак» и «Оренбург» проводили выездные матчи в Кубке России. Обе команды сумели пробиться в следующий раунд. Красно-белые прервали серию неудач, которая насчитывала четыре поединка. Олег Кононов привёз в Набережные Челны основной состав, и москвичи не без труда сумели добиться нужного результата.

Владимир Федотов не стал нагружать основу перед важнейшей встречей в РПЛ. Во внутреннем первенстве «Оренбург» находится в зоне вылета, поэтому приоритеты для провинциального клуба очевидны. Деспотовичу и компании необходимо цепляться за каждую возможность набрать очки, иначе перспективы попадания в ФНЛ станут суровой реальностью.

Удивительно, но против команды, находящейся в зоне вылета, на победу «Спартака» дома букмекеры дают коэффициент 1.84. При столь щедром предложении экспертов ставка на красно-белых должна рассматриваться при любом состоянии команды. К тому же, у коллектива Олега Кононова всё не так плохо, как многим кажется.

Еврокубков у «Спартака» уже нет, поэтому физическая нагрузка, полученная в Набережных Челнах, не должна негативно сказаться на тонусе футболистов. Наоборот, красно-белые использовали дополнительную возможность сыграться и наладить взаимодействия. Подбор исполнителей у Олега Кононова куда более качественный, чем у Владимира Федотова, а фактор своего поля лишь повышает шансы на победу хозяев.

«Спартак» в последние годы достаточно сильно зависит от эмоций. Серию из поражений команда уже прошла, пора начинать более приятную тенденцию из успешных результатов. Возможно, состав красно-белых пока не способен бороться за медали, но разбираться дома с аутсайдером РПЛ коллектив Олега Кононова должен при любых раскладах.

В двух прошлых сезонах «Спартак» побеждал «Оренбург» на «Открытие Арене», поэтому история личных противостояний также на нашей стороне. Руководство красно-белых не стало увольнять главного тренера. Олег Кононов, заручившись поддержкой, продолжит гнуть свою линию и возвращать клубу былое величие.

У команды Владимира Федотова огромные проблемы в обороне. Больше «Оренбурга» в нынешнем сезоне РПЛ пропустил только «Урал». Ближайший соперник красно-белых не смог сыграть на ноль ни в одном из прошедших матчей. А «Спартак» с каждым следующим поединком способен прибавлять из-за внутренних резервов.

Главное, что говорит в пользу красно-белых – это стремление игроков биться за Кононова. Порой именно тяжёлые победы над явным аутсайдером способны направить команду в нужное русло и повернуть фортуну к себе лицом. «Оренбург» постарается огорчить фаворита на его поле, но сам «Спартак» сейчас мотивирован до предела.

Ставка на матч «Спартак» — «Оренбург»

«Спартак» дома побеждал «Оренбург» в обоих проведённых матчах. В нынешнем сезоне РПЛ команда Владимира Федотова пропускает в каждом поединке и находится в зоне вылета. Коэффициент 1.84 на викторию красно-белых похож на подарок букмекеров. Олег Кононов и его парни имеют все возможности, чтобы при поддержке трибун набрать три очка и вернуться в золотую гонку.

Ставка: победа «Спартака» за 1.84.

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