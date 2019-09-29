«Авангард» — «Металлург». Прогноз: Хартли продлит серию неудач Воробьёва

30 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе встретится с «Металлургом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.12.

Анализ матча «Авангард» — «Металлург» (30.09.2019)

«Металлург» продолжает падение. В восьми матчах после увольнения Йозефа Яндача набрано лишь три очка при одной-единственной победе. Да и та получилась хлипкой: забив на своём льду в ворота «Спартака» четыре шайбы подряд, команда прижалась к воротам и в итоге едва не довела дело до овертайма (4:3). Повезло, что красно-белые не забили в формате «6 на 4».



После того выигрыша последовали три поражения подряд. Каждый раз ситуация повторяется: «лис» хватает на 20-30 минут, а оставшееся время неизменно получается провальным. Иногда удачный отрезок происходит в первом периоде, иногда – во втором. Но цельной игры от начала и до конца болельщики пока не дождались, хотя за окном уже конец сентября.



Разумеется, 20-30 минут внятного хоккея в подавляющем случае не хватает для набора очков. Потому три балла за три недели – это примерно тот самый результат, на который «магнитка» наработала. Итог печальный – накануне она опустилась на последнее место во всей КХЛ, пропустив вперёд себя «Амур».



Шутки о прошлогоднем «Сент-Луисе» не заставили себя ждать, вот только у ММг на данный момент предпосылок к вертикальному взлёту не видно. Как и причин жаловаться на невезение, в отличие от того же «Амура». В этом смысле свежее поражение от «Витязя» (2:3 Б) получилось показательным.



«Металлург» пропустил первым, быстро отыгрался, а на 27-й минуте даже вышел вперёд. Дальше всё привычно: гости подсели, часто проигрывали важные вбрасывания и единоборства, не реализовали большинство. И вскоре пропустили. Пожалуй, им ещё повезло дотянуть до серии буллитов. Во второй половине хозяева выглядели острее, да и за овертайм успели создать несколько хороших возможностей.



«Авангард» и сам накануне уступил «Спартаку» по буллитам, но то было типичное поражение после долгой паузы. Не игравшие с 22 сентября «ястребы» нахватали удалений в дебюте и пропустили, постепенно раскачались и довели дело до уверенных 3:1… А потом посчитали вопрос решённым и выключились.

Обычно вторая игра после долгого простоя получается заметно лучше первой. С движением у омичей порядок, большинство работает (все три шайбы забросили в неравных составах), а тут ещё и Вячеслав Войнов вспомнил былое. У защитника пять голов и две передачи в четырёх предыдущих встречах.



Потому не будем мудрить и возьмём П1 за 2.12. Команды явно находятся в разных кондициях, а преимущество своего льда и злость после обидного поражения накануне помогут «Авангарду» отнестись к встрече с необходимой серьёзностью. Второй вариант – гол в каждом периоде за 2.17.

Ставки на матч «Авангард» — «Металлург»

«Лис» хватает на 20-30 минут, а вот оставшееся время неизменно получается провальным. Потому возьмём лобовую победу хозяев за 2.12. С движением у омичей порядок, большинство работает (все три шайбы забросили в неравных составах), а тут ещё и Вячеслав Войнов вспомнил былое



Ставка №1: победа «Авангарда» за 2.12.



Ставка №2: гол в каждом периоде за 2.17