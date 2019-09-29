«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз: испанцы огребут в Черкизово

1 октября на стадионе «РЖД Арена» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с мадридским «Атлетико». Эксперты верят в успех «матрасников» и предлагают поставить на команду Диего Симеоне за 1.72. Победа «железнодорожников» доступна в букмекерских конторах за 6.1. Аналитики ожидают низовой поединок и дают коэффициент 1.7 на тотал меньше 2,5.

Прогноз матча «Локомотив» — «Атлетико» (01.10.2019)

«Локомотив» подходит к противостоянию с «Атлетико» в качестве лидера группы D, что придаёт дополнительную интригу предстоящему поединку. Оба клуба провели тяжелейшие матчи на выходных и находятся в сложнейшей части сезона, когда физические кондиции игроков выходят чуть ли не на первый план.



Для «железнодорожников» и «матрасников» ближайший матч станет шестым за 18 дней. Красно-зелёным пришлось провести аж четыре гостевых поединка подряд в столь плотном графике, но Юрий Сёмин дал основе отдохнуть в Кубке России. Благодаря свежести и тонусу «Локомотив» дома одолел «Зенит» и улучшил своё положение в РПЛ.

У Диего Симеоне не было возможности использовать масштабную ротацию, поэтому аргентинский специалист точечно вносил коррективы в стартовый состав на каждый конкретный матч. В субботу «матрасники» в излюбленном стиле свели к ничьей мадридское дерби, что позволило «Атлетико» не отпустить далеко «Реал» в рамках Примеры.

Примерно полтора года назад «Локомотив» соперничал с коллективом Диего Симеоне в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда Юрий Сёмин допустил стратегическую ошибку и решил сыграть в открытый футбол против одной из самых грамотных и тактически подкованных команд мира. «Атлетико» разгромил «железнодорожников» с общим счётом 8:1, но полученный опыт должен пойти на пользу красно-зелёным и лично главному тренеру.

Букмекеры, разумеется, отдают перевес испанцам. Эксперты выставляют коэффициент 1.72 на викторию «матрасников». Стоит признать, что в первом туре автор явно недооценил «железнодорожников», которые вышли на пик формы именно к старту Лиги чемпионов. Сейчас мы попробуем заиграть фору «+1» на «Локомотив» за 1.71, а также гол в исполнении хозяев за 1.81.

В пяти последних матчах у «Атлетико» есть ничьи с грозными «Реалом» и «Ювентусом», но в тех поединках «матрасники» демонстрировали свой любимый футбол, пытаясь разрушать чужую игру, а не строить свою. На «РЖД Арене» гостям придётся созидать, а в позиционном нападении Диего Симеоне пока ещё не наладил взаимопонимание после ухода Гризманна. На указанном отрезке у «матрасников» были ещё 0:0 с «Сельтой» и 0:2 с «Реалом Сосьедад».

Там, где надо играть первым номером, «Атлетико» частенько сталкивается с трудностями. «Локомотив» наверняка отдаст инициативу испанцам, ведь ничья стратегически устроит «железнодорожников». Если красно-зелёным удастся не проиграть, то потом злые «матрасники» в спаренных матчах будут уничтожать «Байер», а это на руку команде Юрия Сёмина.

Оборона «матрасников» хороша, когда команда защищается большим числом игроков, но индивидуально практически у каждого исполнителя есть свои слабые места. Четвёрка Хуанфран – Годин – Миранда – Филипе Луис уже давно в прошлом, да и в опорной зоне не Габи. Понятно, что по мастерству и таланту «Атлетико» предпочтительнее «Локомотива», однако команда Диего Симеоне потратит дополнительные силы на перелёт. Времени для восстановления совсем нет.

«Железнодорожники» сейчас на эмоциональном подъёме. Юрий Сёмин использовал тяжёлый календарь, чтобы ещё больше сплотить и мотивировать команду. Крыховяк показывает лучший футбол в карьере, Баринов прибавляет в каждом матче, Мариу напоминает себя времён Евро-2016, да и каждый футболист выдаёт максимум при борьбе за мяч. Переполненные трибуны станут 12-м игроком «Локомотива» и помогут сдержать натиск «Атлетико».

Ставки на матч «Локомотив» — «Атлетико»

В пяти последних матчах у «Атлетико» лишь одна победа. «Матрасники» одолели аутсайдера Примеры «Мальорку». «Локомотив» в нынешнем сезоне ещё ни разу не проигрывал с разницей в два мяча, поэтому мы возьмём фору «+1» на хозяев за 1.71. Команда Диего Симеоне испытывает трудности, когда нужно играть первым номером. Также за коэффициент 1.81 интересно смотрится гол «железнодорожников». Гостям придётся раскрывать, чем способны воспользоваться Крыховяк и компания.

Ставка №1: «Локомотив» забьёт за 1.81.

Ставка №2: победа «Локомотива» с форой «+1» за 1.71.

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