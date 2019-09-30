«Реал» — «Брюгге». Прогноз: мадридцы исправятся за кошмар в Париже

1 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брюгге». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу испанского клуба можно с коэффициентом 1.30.

Анализ матча «Реал Мадрид» — «Брюгге» (01.10.2019)

В первом туре «Реал» в одну калитку проиграл в Париже (0:3). «ПСЖ» на внутренней арене победы пока даются с трудом, а вот мадридцев они натурально разнесли. Гости были хуже по всем параметрам, не могли наладить контроль мяча даже уступая в счёте, очень плохо проникали в чужую штрафную и обошлись без ударов в створ.



Потому итоговый разгром получится абсолютно заслуженным. Впрочем, он ничего толком не изменил: в группе разделение на фаворитов и аутсайдеров очевидно любому, причём «Брюгге» и «Галатасарай» в первом туре поделили очки. Чувствительное поражение от «ПСЖ» — это неприятно, но всё по-прежнему в руках «Королевского клуба».



Календарь более чем благоприятный. Победа над «Брюгге» наверняка выведет испанцев на вторую строчку в квартете, а затем предстоят спаренные матчи с «Галатасараем». Шансы дотянуться до первого места минимальны, но это сугубо бумажное достижение. Для уверенного прохода в плей-офф у подопечных Зинедина Зидана по-прежнему есть всё необходимое.



Не хватает только внятной игры в атаке, что и показали последние матчи. В трёх предыдущих турах чемпионата Испании «Реал» забил лишь три мяча: один – «Севилье», два «Осасуне». В мадридском дерби отличиться не удалось, да и ноль ударов в створ в Париже забывать не стоит.



Самое печальное, что дело не в кошмарной реализации моментов, а в минимальном количестве остроты. Азар всё ещё не в форме, а потому голы целиком и полностью держатся на Бэйле, Бензема и стандартных положениях. Тот же «Атлетико» в дерби был гораздо ближе к забитому мячу, ведь у Яна Облака работы толком и не было.



«Брюгге» — крайне неприятная команда, которая отлично умеет сушить игру, терпеть и отвечать контратаками. Скажем, в восьми турах чемпионата Бельгии она пропустила всего трижды, а на старте Лиги чемпионов сдержала «Галатасарай» (0:0). Потому мы бы выбирали между ставками «гол в первые 22 минуты – нет» за 2.02 и ТМ 1,5 мяча в первом тайме за 1.82.

Впрочем, нельзя забывать, что бельгийцы никак не ровня «ПСЖ» и «Атлетико». Скорее всего, мадридцы испытают некоторые трудности, но всё же забьют 2-3 мяча за счёт большой разницы в индивидуальном мастерстве. Непосредственно в защите у «Реала» в последнее время наметился прогресс, так что «Брюгге» не забьёт за 2.32 и П1 + ТМ 4,5 гола за 1.85 смотрятся любопытно.

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Брюгге»

«Брюгге» — крайне неприятная команда, которая отлично умеет сушить игру, терпеть и отвечать контратаками. В восьми турах чемпионата Бельгии она пропустила всего трижды, а на старте Лиги чемпионов сдержала «Галатасарай» (0:0). Потому мы бы выбирали между вариантами «гол в первые 22 минуты – нет» за 2.02 и ТМ 1,5 мяча в первом тайме за 1.82…



Ставка №1: гол в первые 22 минуты – нет за 2.02.



Ставка №2: «Брюгге» не забьёт за 2.32.



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