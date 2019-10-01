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«Валенсия» — «Аякс», 2 октября 2019, прогноз на матч Лиги чемпионов

«Валенсия» — «Аякс». Прогноз
Алексей Серяков
«Валенсия» — «Аякс». Прогноз: Промес и Черышев зажгут на «Месталье»
Лидеры группы Н встретятся в Испании.
Ставки 0

2 октября в Валенсии на стадионе «Месталья» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аяксом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу испанского клуба можно с коэффициентом 2.50.

Анализ матча «Валенсия» — «Аякс» (02.10.2019)

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
02 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды

Обе команды начали групповой этап Лиги чемпионов с побед и на данный момент возглавляют группу Н, что развязывает им руки. В случае второго успеха подряд вопрос выхода в плей-офф станет наполовину решённым. Впрочем, результата в первом туре соперники добились по-разному.

«Аякс» уверенно и методично разгромил на своём поле «Лилль» (3:0). «Доги» старались и временами недурно огрызались, однако в целом выглядели заметно хуже. Подопечные Эрика тен Хага спокойно двигали мяч, перегружали зоны, находили дыры в обороне и создавали остроту. В итоге они забили три мяча к 62-й минуте, превратив заключительные полчаса в тренировку.

А вот «Валенсия» отскочила. Она здорово действовала в обороне, а порой смело кусала «Челси» прессингом. Тем не менее моментов у синих было больше. Правда, уже привычные проблемы с завершением всё испортили (0:1). Хозяева не смогли реализовать даже пенальти, а испанцы использовали один из двух имевшихся шансов.

На своём поле «летучие мыши» традиционно опасны, но мы всё равно сыграем от «Аякса». Дело в том, что после ухода Марселино «Валенсия» крайне нестабильна. Пять пропущенных мячей от «Барселоны» — это ещё ладно, хотя каталонцы на старте сезона определённо не дотягивают до привычного уровня.

И всё же: команда на своём поле пропускает и теряет очки в матче с занимающим последнее место в Примере «Леганесом», затем вынимает три гола в родных стенах от проблемного «Хетафе», потом следует тяжелейший выезд в Бильбао… и сухая победа над местным «Атлетиком» (1:0).

Тут, конечно, надо сказать спасибо Денису Черышеву, забившему единственный мяч. Но и в целом игра смотрелась вполне неплохо. Проблема только в том, что нестабильные коллективы редко выдают две сильные встречи кряду на фоне кадровых потерь. А их предостаточно: не сыграют Солер (голеностоп), Гайя (задняя мышца бедра) и Пиччини (колено), под вопросом Гамейро (задняя мышца бедра) и Кондогбия (приводящая мышца).

У «Аякса» все здоровы, тен Хаг подобрал оптимальные сочетания, да и с гостевыми поединками у амстердамцев полный порядок. П2 за 2.80 – хороший вариант, можно даже подстраховаться и добавить нулевую фору. Тогда коэффициент составит вполне солидные 2.05. Второй вариант – гол «Аякса» во втором тайме за 1.71, голландцы часто добавляют после перерыва.

Ставки на матч «Валенсия» — «Аякс»

«Аякс» добавил по сравнению с первыми месяцами сезона, тен Хаг подобрал оптимальные сочетания. У «Валенсии», напротив, большие проблемы со стабильностью и много травмированных. П2 за 2.80 – хороший вариант, можно даже подстраховаться и добавить нулевую фору.

Ставка №1: победа «Аякса» с нулевой форой за 2.05.

Ставка №2: гол «Аякса» во втором тайме за 1.71.

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