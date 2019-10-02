«Арсенал» — «Стандард». Прогноз: команда Эмери пропустит от бельгийцев в Лондоне

3 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и «Стандардом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.31.

Анализ матча «Арсенал Л» — «Стандард» (03.10.2019)

Очная встреча лидеров группы F, каждый из которых начал групповой этап Лиги Европы с сухой победы. Впрочем, в обоих случаях не обошлось без везения: игры получились довольно близкими, а потому переоценивать результаты не стоит. Всё решила разница в реализации моментов.



Скажем, “Арсенал” в Германии выглядел в защите далеко не лучшим образом, как минимум на один мяч “Айнтрахт” наиграл. Достаточно взглянуть на статистику: 21-15 по ударам и 7-6 по попаданиям в створ. Но слабость в завершении и классный перформанс Дамиана Мартинеса перечеркнули старания немцев.



“Стандарду” повезло ещё сильнее. “Витория Гимарайнш” вела игру, владела мячом и создала много остроты, а в итоге осталась ни с чем. В середине второго тайма случился автогол, а второй мяч португальцы пропустили в компенсированное время, когда пошли вперёд всеми силами в надежде вырвать ничью.



Разумеется, “канониры” превосходят соперника в мастерстве и справедливо идут фаворитами. “Брюгге”, хоть и располагается в турнирной таблице чемпионата Бельгии на второй строчке после девяти туров, провёл на один матч больше конкурентов, а потому вполне может выпасть за пределы тройки.



Но клуб из Льежа предыдущий поединок провёл на сутки раньше (1:1 против средненького “Шарлеруа”), тогда как лондонцы отбегали тяжелейшие 90 минут на “Олд Траффорд” под проливным дождём. Дело также закончилось ничьей со счётом 1:1. Подопечные Унаи Эмери сильно провели дебют второго тайма, но в остальное время выглядели не лучшим образом.



Сейчас у “канониров” непростой отрезок во внутреннем первенстве. После двух тяжёлых побед на старте АПЛ они в пяти последующих турах сумели выиграть лишь однажды, да и то с огромным трудом. Дважды уступая в счёте, “Арсенал” тем не менее сумел дожать “Астон Виллу” в меньшинстве (3:2).



Впрочем, Лига Европы в последние годы часто становится для лондонцев отдушиной: команда одержала 5 подряд побед в еврокубках на своем поле. На групповой стадии прошлого розыгрыша Лиги Европы «Арсенал» на своём поле не пропустил ни одного гола: победы над «Ренном» (3:0) и «Карабахом» (1:0), а также ничья со «Спортингом» (0:0).



Тем не менее на данный момент проблемы с обороной не вызывают сомнений, да и определённую ротацию мы непременно увидим. Старт в еврокубках получился успешным — обыгран главный конкурент на его поле. А в АПЛ график непростой: совсем недавно была игра с “МЮ”, 3 октября нужно принимать “Стандард”, а уже шестого принимать “Борнмут”.

Потому ожидать от “Арсенала” убедительной игры не стоит, даже ничья станет вполне нормальным исходом. Мы бы выбирали между голом “Стандарда” за 1.69 и вариантом “Арсенал” не проиграет + ТБ 2,5 мяча за 1.77. Хозяева вряд ли станут рвать жилы, но запас в индивидуальном мастерстве и родной стадион наверняка позволят добиться результата и в экономном режиме.

Ставки на матч «Арсенал» — «Стандард»

Проблемы лондонцев с обороной не вызывают сомнений, да и определённую ротацию мы непременно увидим. Старт в еврокубках получился успешным — обыгран главный конкурент на его поле. А в АПЛ график непростой: совсем недавно была игра с “МЮ”, 3 октября нужно принимать “Стандард”, а уже шестого принимать “Борнмут”. Потому ожидать от “Арсенала” многого не стоит.



Ставка: гол «Стандарда» за 1.69.



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