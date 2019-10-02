«АЗ Алкмар» — «Ман Юнайтед». Прогноз: Сульшеру плевать на Лигу Европы

3 октября на стадионе «Карс Джинс» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» примет «Манчестер Юнайтед». Букмекеры отдают предпочтение «красным дьяволам». Поставить на коллектив Уле-Гуннара Сульшера можно за 2.52. Победа «сырных фермеров» доступна в конторах за коэффициент 3.06. Отметим, что эксперты дают 1.98 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча «АЗ Алкмар» — «Манчестер Юнайтед» (03.10.2019)

В понедельник «Манчестер Юнайтед» провёл важнейший матч в АПЛ против «Арсенала», а уже в четверг команде Уле-Гуннара Сульшера выступать в Лиге Европы. Составителям календаря в Англии наплевать на выступление клубов в еврокубках, гораздо важнее получать максимум отдачи с телевизионных прав. «Красные дьяволы» прекрасно вписываются в эту философию, так как на групповом этапе норвежский специалист решил довериться резервистам.



В первом туре с «Астаной» Сульшер практически полностью выставил глубоких запасных, что не помешало одержать минимальную победу. Учитывая недавний поединок с «Арсеналом» и скорый выезд в гости к «Ньюкаслу», «Манчестер Юнайтед» наверняка снова применит ротацию и даст передышку лидерам команды.



Для «АЗ Алкмар» европейский сезон начался в далёком июле. Клуб из Нидерландов начинал свой путь к групповому этапу Лиги Европы со второго квалификационного раунда и до сих пор не потерпел ни одного поражения. Единственная неудача парней Арне Слота на указанном отрезке приходится на внутреннее первенство, где постарался Леонид Слуцкий и его «Витесс», отличившийся с пенальти на шестой добавленной минуте.



Таким образом, у «сырных фермеров» одно поражение за 15 матчей текущего сезона. Букмекеры всё равно считают фаворитом «Манчестер Юнайтед» из-за разницы в статусе клубов. Если Сульшер выпустит резерв (а всё к этому и идёт), то хозяева обязательно дадут бой именитому сопернику. Да, запасные «красных дьяволов» уже получили игровую практику с «Астаной» и «Рочдейлом», но до высокого уровня взаимопонимания там ещё далеко.



Если выбирать классический исход, то самым надёжным вариантом смотрится 1Х на «АЗ Алкмар». Впрочем, букмекеры дают скромные 1.6 на рассматриваемую нами ставку. Зато при добавлении тотала меньше 4,5 выходит приличный коэффициент 1.75. Пожалуй, здесь и остановимся. У «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне не было ещё ни одного поединка, в которых забивалось пять или более мячей.



«АЗ Алкмар» в шестом туре внутреннего первенства разнёс «Спарту» 5:1, но это единственный матч с аномально высокой результативностью с участием парней Арне Слота. Во всех остальных поединках было четыре или менее гола при том, что «сырные фермеры» выступают в одном из самых сумасшедших и заточенных на атаку чемпионатов планеты.



В первом туре группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» продемонстрировал характер. Команда Арне Слота уступала на выезде «Партизану» 1:2 и играла в меньшинстве, но сумела увезти ничью. С характером у «сырных фермеров» полный порядок. Потенциальный выбор Сульшера в пользу резервистов логичен и объясним. Зачем нагружать основу, у которой нет мотивации выступать во второсортном турнире, когда на поле можно выпустить голодных до игры исполнителей приличного уровня?

Тем не менее тренерский талант Уле-Гуннера пока вызывает вопросы. В позиционном футболе у «красных дьяволов» огромное количество проблем, чем постараются воспользоваться хозяева. Даже первый состав «Манчестер Юнайтед» выглядит неубедительно, поэтому мы не ожидаем победу над крепким европейским середняком от резерва Сульшера.

Ставка на матч «АЗ Алкмар» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сразу же определился с приоритетами на сезон. В групповом этапе Лиги Европы Сульшер будет предоставлять практику резервистам. За 1.75 мы поставим 1Х на «АЗ Алкмар» при общем тотале меньше 4,5. У «сырных фермеров» лишь одно поражение в последних 15 матчах. Обе команды не склонны к сверхрезультативным поединкам, что подтверждается статистикой.



Ставка: «АЗ Алкмар» не проиграет и тотал меньше 4,5 за 1.75.



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