«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз: Варламов передаст привет Овечкину

5 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на стадионе «Барклейс-центр» в Нью-Йорке встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.46.

Анализ матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (05.10.2019)

Старт сезона выдался для “Вашингтона” чудесным. Начать с победы над действующим обладателем Кубка Стэнли всегда приятно, тем более если получаешь две шайбы уже к исходу восьмой минуты. “Столичным” удалось проявить характер и забрать два очка (3:2 ОТ), хотя очевидно, что проблем у них достаточно.



И “Сент-Луис” это показал. Гости полностью проспали дебют и ужасно провели первое большинство: один раз со скрипом закрепились в зоне, а затем едва не получили третью шайбу на встречной атаке. Тем приятнее видеть, что в команде трезво оценивают ситуацию. Александр Овечкин напрямую сказал журналистам, что “Кэпс” повезло набрать два очка.

Если смотреть на статистику, может показаться иначе. Всего два удаления за 60 минут, большое преимущество по броскам (34-22), волевая победа. На деле у “Блюз” было достаточно моментов для того, чтобы взять верх, хотя с Тарасенко, Шварцем и Шенном действительно удалось неплохо справиться.



Помимо достойной игры “Кэпиталз” в защите, понравилась нацеленность Овечкина на ворота: пять бросков, огромное количество времени в большинстве и отличный гол в тяжёлый момент. Ови забил именно тогда, когда у его партнёров всё валилось из рук. Он явно не намерен долго вкатываться в сезон.



Проблема в том, что следующий соперник очень хорош в защите. “Айлендерс” — единственный клуб НХЛ, пропустивший в минувшем сезоне менее 200 шайб (191). Переподписывать контракт с Робином Ленером менеджеры не стали, зато заполучили Семёна Варламова. И это очень интересно.



В последние годы он был одним из лучших голкиперов лиги по отражению несложных бросков. А «расстрелы» с убойных позиций подопечные Барри Тротца допускают крайне редко: костяк в межсезонье остался, сыгранность просесть не должна, так что от бывшего вратаря “Вашингтона” ждут очень хорошего сезона. Лишь бы пах не подвёл.



Кроме того, нельзя недооценивать фактор Тротца. Он замечательно знает Овечкина и еще нескольких лидеров “столичных”, поскольку работал с ними четыре года и взял Кубок Стэнли. Собственно, в прошлой “регулярке” “островитяне” выиграли у “Кэпс” две очные встречи из четырёх, пропуская строго от двух до четырёх шайб (1:4, 2:0, 1:3, 3:0).



Первая ставка напрашивается — ТМ 5,5 шайбы за 1.92, ведь прежде соперники стабильно играли низ. Второй вариант — П2 за 2.45. Кузнецов продолжает отбывать дисквалификацию за кокаин, без его озарений растаскать оборону “Айлендерс” будет непросто. Если хозяева сведут к минимуму число удалений, шансы будут хорошими. Также возьмём “гол в первые 7 минут — нет” за 1.73.

Ставки на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Тротц замечательно знает Овечкина и еще нескольких лидеров “столичных”, поскольку работал с ними четыре года и взял Кубок Стэнли. В прошлой “регулярке” “островитяне” выиграли у “Кэпс” две очные встречи из четырёх, пропуская строго от двух до четырёх шайб (1:4, 2:0, 1:3, 3:0). ТМ 5,5 гола за 1.92 смотрится интересно.



Ставка №1: ТМ 5,5 шайбы за 1.92.



Ставка №2: гол в первые 7 минут — нет за 1.73.



Ставка №3: победа “Айлендерс” за 2.46.