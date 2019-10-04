«Реал Мадрид» — «Гранада». Прогноз: нет Куртуа – нет пропущенных голов

5 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 8-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Гранадой». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.36.

Анализ матча «Реал Мадрид» — «Гранада» (05.10.2019)

Едва ли кто-то предполагал ещё месяц назад, что в этом матче сойдутся лидеры чемпионата Испании. «Реал» испытывает чудовищные проблемы с качеством игры и никак не может её наладить, а «Гранада» из-за своего статуса воспринимается как калиф на час, хотя пример прошлогоднего «Хетафе» показывает, что сюрпризы в Примере случаются.



Мадридцы действительно играют через пень-колоду, показывая внятный футбол только отрезками. Тем не менее состояние конкурентов всё равно позволяет занимать первую строчку в турнирной таблице. «Барселона» находится в ужасном состоянии, проблемы Месси со здоровьем его лишь усугубляют. А «Атлетико» летом обновил костяк, из-за чего поначалу обречён на проблемы со стабильностью.

«Королевский клуб» на внутренней арене набирает очки регулярно: в четырёх предыдущих турах одержаны три победы, а дерби с «Атлетико» завершилось вничью (0:0). «Матрасники» были определённо ближе к забитому мячу, но в целом в защите «Реал» более чем справился. Основные претензии касались как раз атаки.



Между прочим, подопечные Зинедина Зидана не пропускают в чемпионате Испании вот уже три матча подряд – с «Севильей» (1:0), «Осасуной» (2:0) и АТМД. «Гранада» шикарно начала сезон, по делу переиграла «Барселону» (2:0), однако в последние недели выглядела не очень. Забраться на вторую строчку во многом помогла удача.



После «Барсы» андалусийцы провели две встречи. С «Вальядолидом» была ничья (1:1), хотя хозяева заслуживали победы: они открыли счёт, имели много стандартов и создали больше остроты. Затем случилась победа над худшим клубом турнира «Леганесом» (1:0), хотя и там подопечные Диего Пенаса Мартинеса смотрелись ничуть не лучше и чудом не пропустили.



И второй момент. В предыдущих 12 поединках с «Гранадой» «Реал» одержал 11 побед. Андалусийцы проиграли гранду восемь последних матчей с общим счётом 28:2. «Гранаде» в последнее время тяжело даются голы, а мадридцы с Ареоля выглядят даже понадёжнее. Проверим вариант «гости не забьют» за 2.20.



«Гранада» — организованная команда, в первом тайме у хозяев наверняка возникнут проблемы. Но на фоне усталости аутсайдеру будет заметно тяжелее, так что второй тайм наверняка получится повеселее. Проверим «гол после 79:00» за 2.10. Вариант посмелее – ничья в первом тайме плюс итоговая победа «Реала» за 4.50.

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Гранада»

Подопечные Зинедина Зидана не пропускают в чемпионате Испании вот уже три матча подряд – с «Севильей» (1:0), «Осасуной» (2:0) и АТМД (0:0). «Гранаде» в последнее время тяжело даются голы, а мадридцы с Ареоля выглядят даже понадёжнее. Проверим вариант «гости не забьют» за 2.20.



Ставка №1: «Гранада» не забьёт за 2.20.



Ставка №2: гол после 79:00 за 2.10.



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