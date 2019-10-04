Доминик Тим — Карен Хачанов. Прогноз: россиянин пробьётся в финал

5 октября в матче полуфинала турнира категории ATP500 в Пекине в мужском одиночном разряде Доминик Тим сыграет с Кареном Хачановым. Букмекеры отдают явное предпочтение австрийскому теннисисту: поставить на победу Тима можно с коэффициентом 1.58.

Тим — профильный грунтовик, однако в этом сезоне он не впервые дошёл до поздний стадии серьёзного турнира на харде. В Индиан-Уэллсе австриец впервые в карьере выиграл турнир на этом покрытии, причём в финальном матче убрал с пути самого Роджера Федерера, проявив хладнокровие в решающем сете.



Разумеется, на глине он гораздо опаснее, но считать выход в полуфинал сенсацией всё же не стоит. Справедливости ради, сетка попалась довольно простая, так что ничего особенного Доминик не сотворил. В первом круге разобрался с опытным Ришаром Гаске (6:4, 6:1), стабильно осложняя тому жизнь на приёме.

Считать Чжана Чжичжэня серьёзной преградой ещё тяжелее: китаец находится в четвёртой сотне рейтинга и попал в основную стадию турнира благодаря «уайлд-кард». Он ничего не мог сделать на приёме, сам плохо попадал первым мячом и ограничился тремя взятыми геймами в каждой из партий.



В четвертьфинале Тима ждал Энди Маррей, который не так давно вернулся в тур после серьёзных проблем со здоровьем и по понятным причинам не готов играть на прежнем уровне. Впрочем, даже в нынешнем состоянии британец навязал борьбу: его соперник дрогнул на подаче во втором сете, но всё же забрал тай-брейк (6:2, 7:6).



Честно говоря, Хачанов в Пекине и сам демонстрирует довольно средний теннис. Во всех трёх матчах он испытывал трудности, но всякий раз в ключевой момент помогала мощная подача. С Пабло Куэвасом (6:2, 7:6) и Жереми Шарди (7:6, 7:6) пришлось играть тай-брейки, а с Фабио Фоньини дело дошло до третьей партии (3:6, 6:3, 6:1).



Букмекеры считают Тима фаворитом, так что мы будем отталкиваться от аутсайдера. Первый аргумент — очные встречи. Хачанов трижды встречался с австрийцем на харде (все игры — в 2018 и 2019 годах) и отдал ему лишь один сет. Второй — состояние спортсменов, которые сейчас находятся на сопоставимом уровне.



Россиянин непременно намучается с неудобными ударами Доминика, но за счёт подачи наверняка сумеет зацепиться. С мотивацией у него полный порядок — нужно набирать максимальное количество рейтинговых очков, чтобы не выпасть из топ-10. П2 за 2.51 — по вкусу, а вот «Хачанов возьмёт хотя бы сет» за 1.60 и П2 с форой "+2,5" за 1.84 смотрятся надёжно.

Ставки на матч Доминик Тим — Карен Хачанов

Хачанов трижды встречался с австрийцем на харде (все игры — в 2018 и 2019 годах) и отдал ему лишь один сет. Россиянин непременно намучается с неудобными ударами Доминика, но за счёт подачи наверняка сумеет зацепиться. Сыграем по коэффициенту и возьмём П2 за 2.51.



Ставка: победа Хачанова за 2.51.