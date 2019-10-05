«Урал» — «Зенит». Прогноз: чемпион РПЛ вернётся на первую строчку

6 октября на стадионе «Екатеринбург Арена» в матче 12-го тура РПЛ «Урал» встретится с «Зенитом». По мнению экспертов, победа достанется сине-бело-голубым. Поставить на Артёма Дзюбу и компанию можно за 1.65. Виктория «шмелей» оценивается букмекерами коэффициентом 5.1. Аналитики ожидают в поединке высокую результативность. Тотал больше 2,5 доступен за 1.8.

Прогноз матча «Урал» — «Зенит» (06.10.2019)

В среду «Зенит» прекрасно выступил в Лиге чемпионов, но уже в ближайшее воскресенье сине-бело-голубым проводить важнейший матч против «Урала» в рамках РПЛ. Команда Сергея Семака неделю назад уступила «Локомотиву» и лишилась лидерства во внутреннем первенстве. С другой стороны, футбол, показанный во встрече с «Бенфикой», должен придать позитивный импульс Дзюбе и компании.

Семак не может рассчитывать на Кокорина, восстанавливается от травмы Малком, однако скамейка у «Зенита» потрясающая. При необходимости главный тренер сине-бело-голубых задействует ротацию. У клуба из Екатеринбурга хватает своих проблем. «Урал» в турнирной таблице находится во втором эшелоне, и у команды наблюдается яркий статистический перекос.

Парни Дмитрия Парфёнова прекрасно действуют в атаке и забили в нынешнем сезоне в рамках РПЛ лишь на один мяч меньше, чем, например, «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», но «Урал» — это с отрывом худший коллектив по эффективности обороны. Ни один другой клуб лиги не пропустил даже 20 мячей, а в ворота «шмелей» соперники отгрузили уже 23 гола за 11 туров.

В матче с «Бенфикой» сине-бело-голубые показали, как могут действовать в родных стенах против соперника, который пытается созидать. Своего стадиона в ближайшем поединке у «Зенита» не будет, но оппонент, заточенный на атаку, облегчит жизнь Дзюбе и Азмуну. Букмекеры отдают предпочтение гостям, с чем мы полностью согласны. За вкусный коэффициент 2.1 можно проверить фору «-1» на коллектив Сергея Семака.

Единственной потенциальной проблемой «Зенита» способен стать календарь. Игра в среду в Лиге чемпионов начиналась в 22:00 мск, а матч с «Уралом» — в 11:30. Здесь впору вспомнить недавнюю цитату Фёдора Смолова о тяжёлом графике «Локомотива». Других трудностей у сине-бело-голубых нет.

В 12 личных встречах против «Урала» у «Зенита» 11 побед, ещё в одном случае команды разошлись миром. С точки зрения статистики выбор в пользу сине-бело-голубых выглядит практически идеально. Победа гостей с минимальным счётом гарантирует нам возврат средств, а более солидный перевес приведёт к прибыли.

Смелость «шмелей» хороша против середняков лиги, а вот с грандами чрезмерное желание играть в атаку даёт о себе знать. «Урал» получил 0:4 от «Локомотива», 2:4 от «Краснодара» и 0:3 от ЦСКА. Все главные претенденты на чемпионство в РПЛ отгружают команде Дмитрия Парфёнова полную авоську. «Зениту» уже не нужно беречь силы, впереди поединки сборных, поэтому перед паузой сине-бело-голубые выложатся по максимуму и постараются реабилитироваться за неудачу в прошлом туре.

Ставка на матч «Урал» — «Зенит»

В новейшей истории очных противостояний с «Уралом» у «Зенита» 11 побед и одна ничья. В нынешнем сезоне «шмели» — самый пропускающий клуб лиги, которому «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА накидали в сумме 11 мячей за три матча. После успеха во встрече с «Бенфикой» сине-бело-голубые постараются использовать эмоциональный подъём и добиться виктории в РПЛ. За коэффициент 2.1 мы проверим фору «-1» на гостей.

Ставка: победа «Зенита» с форой «-1» за 2.1

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