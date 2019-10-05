«Флорида» — «Тампа». Прогноз: Кучеров и Сергачёв устроят проверку Бобровскому

6 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 2.19.

Анализ матча «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (06.10.2019)

Вторая очная встреча команд за двое суток. В первой «Тампа-Бэй» напоминала себя лишь отрезками, но всё равно вела в счёте практически от начала до конца и уверенно победила (5:2). Теперь хозяином льда будут «коты», которые постараются взять реванш за недавний разгром.



Собственно, «Пантерз» в той игре показали серьёзный потенциал. Они не стеснялись играть первым номером с лучшей командой минувшего регулярного чемпионата НХЛ, недурно двигали шайбу и не давали пауз Андрею Василевскому. Неслучайно им удалось превзойти оппонента по количеству бросков (37-30).



В остальном первоначальные ожидания оправдываются. «Флорида» — крепкий коллектив, который непременно будет добирать по ходу сезона и наверняка выйдет на новый уровень уже к зиме. Однако на данный момент команде явно не хватает сыгранности и взаимопонимания, из-за чего поначалу она будет нестабильной.



Джоэль Кенневилль только начал работу, хоккеистам предстоит усвоить его требования и привыкнуть к ним. Судя по первому матчу, впереди много работы. Несмотря на бодрый хоккей, количество грубых ошибок зашкаливало, а «молнии» великолепно умеют пользоваться подарками.



Основная проблема «котов» — защита. В матче с «Тампой» Сергей Бобровский практически не получал от неё помощи. Россиянин провёл не лучший матч, но совершил несколько классных спасений в первой половине игры. Беда в том, что при такой обороне ему придётся ставить чудеса на поток, а это довольно сложно.



Скорее всего, хозяева постараются сыграть построже и дадут фавориту бой, но сбои у своих ворот дадут о себе знать. Нам нравятся варианты ИТБ 3 шайбы «Лайтнинг» за 1.80 и П2 с учётом ОТ и буллитов за 1.79. «Флорида» вызывает симпатию, но на данной стадии она может победить «Тампу» только с помощью бенефиса Бобровского.

Между прочим, «молнии» забрасывали как минимум четыре шайбы в восьми предыдущих очных встречах с «Пантерз» из девяти. Третья ставка – ИТБ 30,5 бросков «Тампы» за 1.84. На своём льду подопечные Джона Купера обычно действуют агрессивно.

Ставки на матч «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Скорее всего, хозяева постараются сыграть построже и дадут фавориту бой, но сбои у своих ворот дадут о себе знать. Нам нравятся варианты ИТБ 3 шайбы «Лайтнинг» за 1.80 и П2 с учётом ОТ и буллитов за 1.79. Между прочим, «молнии» забрасывали как минимум четыре шайбы в восьми предыдущих очных встречах с «Пантерз» из девяти.



Ставка №1: ИТБ 30,5 бросков «Тампы» за 1.84.



Ставка №2: ИТБ 3 шайбы «Лайтнинг» за 1.80.



Ставка №3: победа «Тампы» с учётом ОТ и буллитов за 1.79.