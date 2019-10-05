«Локомотив» — «Арсенал». Прогноз: без Крыховяка Сёмин столкнётся с трудностями

6 октября на стадионе «РЖД Арена» в матче 12-го тура РПЛ сойдутся «Локомотив» и «Арсенал». Букмекеры склоняются к успеху «железнодорожников». Поставить на красно-зелёных в конторах можно за 1.58. Победа туляков оценивается экспертами коэффициентом 5.65. Тотал больше 2,5 доступен за 1.86.

Прогноз матча «Локомотив» — «Арсенал» (06.10.2019)

В 11-м туре РПЛ «Локомотив» на своём поле добыл важнейшую победу над «Зенитом» и смог сравняться по набранным очкам с сине-бело-голубыми, «Ростовом» и «Краснодаром». «Железнодорожники» агрессивно вступали в отбор, практически ничего не позволили создать действующему чемпиону страны и выглядели предпочтительнее.

В Лиге чемпионов коллектив Юрия Сёмина поджидал куда более серьёзный соперник, что сказалось на результате. На «РЖД Арене» «Атлетико» сыграл в свой фирменный футбол и наказал красно-зелёных за минимальные ошибки в обороне. «Локомотив» чётко придерживался плана, но разница в классе и мотивация «матрасников» перевесили мастерство «железнодорожников».

«Арсенал» готовился к матчу с одним из лидеров лиги в недельном цикле. Туляки неплохо начали сезон, если говорить исключительно об РПЛ, но затем команда Игоря Черевченко на коротком отрезке столкнулась практически со всеми претендентами на трофей. За четыре последних поединка красно-жёлтые уступили ЦСКА 1:2, «Зениту» 1:3 и «Краснодару» 0:2. Единственное набранное очко на указанном промежутке пришлось на домашнюю ничью с «Уралом».

Для «Локомотива» предстоящий поединок станет седьмым за 23 дня. Да, Юрий Сёмин выставил резерв в кубке, но вся основа неделю назад рубилась с «Зенитом», а затем и с «Атлетико» во вторник. Единственным положительным моментом для «железнодорожников» можно назвать отсутствие перелётов, так как третий матч подряд красно-зелёные проведут на «РЖД Арене».

Согласно котировкам аналитиков, фаворитом считаются хозяева, что вполне логично. «Локомотив» лучше укомплектован, выше в турнирной таблице, играет на своём поле и в двух последних встречах против «Арсенала» на «РЖД Арене» добивался побед. Тем не менее, мы рискнём проверить фору «+1» на гостей за коэффициент 1.94.

У «Локомотива» травмирован один Миранчук и пока ещё не набрал оптимальные кондиции другой. Из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустит Крыховяк. В нынешнем сезоне Гжегож демонстрирует выдающийся футбол, поляка можно назвать лучшим игроком РПЛ по итогам 11 прошедших туров. Сёмину придётся вносить коррективы в стартовый состав при том, что многие основные исполнители находятся под чудовищными нагрузками.

Для «Арсенала» именно сейчас представляется чуть ли не идеальная возможность отобрать очки у «Локомотива» на чужом поле. Пока у красно-зелёных недоступны некоторые лидеры, а остальные футболисты устали, туляки получают реальный шанс зацепиться. Находись команды в равных условиях, победа «железнодорожников» не вызывала бы сомнений, однако в данный конкретный момент коллектив Игоря Черевченко готов побороться с фаворитом.

Не сказать, что «Арсенал» проигрывал ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару» совсем без шансов, да и какого-либо кризиса в действиях туляков не видно. К тому же, мы берём не Х2 на гостей, а фору «+1». В случае минимального успеха «железнорожников» по ставке будет возврат. Представить, что без Крыховяка и на фоне усталости «Локомотив» разберётся с крепким середняком можно, но вероятность подобного исхода невелика.

Ставка на матч «Локомотив» — «Арсенал»

«Локомотив» проведёт седьмой матч за 23 дня. Один Миранчук травмирован, другой ещё не в форме, а у Крыховяка перебор жёлтых карточек. На фоне усталости и отсутствия некоторых лидеров матч с «Арсеналом» окажется непростым для «железнодорожников». За коэффициент 1.94 мы проверим фору «+1» на туляков.

Ставка: победа «Арсенала» с форой «+1» за 1.94

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