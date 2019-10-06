«Торонто» — «Сент-Луис». Прогноз: Тарасенко и Михеев зажгут в Канаде

8 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто встретится с «Сент-Луис Блюз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-белых в основное время можно с коэффициентом 2.08.

Анализ матча «Торонто Мэйпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз» (08.10.2019)

«Торонто» очень бодро начал сезон: две победы в трёх матчах и пять очков из шести возможных. Звёздная линия атаки с первых же дней регулярного чемпионата взялась за дело – уже заброшено 14 шайб, причём каждому сопернику досталось не меньше четырёх. Смотреть за таким весёлым и азартным хоккеем интересно.



«Листья» стартовали с яркой победы над «Оттавой» (5:3), где пропустили спустя 24 секунды и выдали сумасшедший второй период с четырьмя шайбами и разницей бросков 17-3. Затем последовали уверенные 4:1 в Коламбусе с огромным количеством удалений в обе стороны и обидное поражение от «Монреаля».



К 46-й минуте сине-белые выигрывали у заклятого соперника со счётом 4:1, умудрились пропустить четыре шайбы за 10 минут, сняли вратаря и отыгрались, но всё равно уступили по буллитам. Как нетрудно догадаться, в обороне у «Торонто» действительно имеются серьёзные проблемы.



Из приятного – убойный старт Остона Мэттьюса (пять шайб за три встречи) и отличный дебют Ильи Михеева, адаптация которого проходит рекордно быстро. 24-летний хоккеист уже успел набрать три очка и заслужить солидный айстайм. Судя по всему, в ближайшее время ему начнут доверять большинство, поскольку Каспери Капанен пока выглядит слабо. ТБ 0,5 очка Михеева за 1.85 можно проверить.



В остальном котировки букмекеров удивляют. Канадский клуб имеет очевидные проблемы в обороне и будет встречаться с действующим обладателем Кубка Стэнли. Итоговая победа «Сент-Луиса» идёт за 2.30, а ИТБ 3 шайбы «Блюз» за 2.45. Эти варианты смахивают на подарки, хоть встреча и пройдёт в Торонто.



«Музыканты» провели два непростых матча. С «Вашингтоном» откровенно не повезло: вели со счётом 2:0, упустили несколько шикарных моментов и проиграли в овертайме. А вот с «Далласом» получилось лучше. Подопечных Крэйга Берюбе не смутил ни гол соперника в меньшинстве, ни кошмарный второй период. Они сумели добавить и вырвали победу (3:2).



«Мэйпл Лифс» проведут третий матч за четыре дня, поскольку между «Коламбусом» и «Монреалем» у них не было дня отдыха. «Сент-Луис» получил куда более приятный календарь (игры 3, 6 и 8 октября) и наверняка будет посвежее. Потому 2.30 на итоговые П2 кажутся нам завышенными.

Заключительная ставка – ИТБ 0,5 очка Владимира Тарасенко за 1.65. Россиянин не лучшим образом провёл предыдущие поединки, но «Торонто» часто увлекается и даёт оппоненту свободные зоны, так что возможности поправить статистику у 91-го номера будут.

Ставки на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз»

«Мэйпл Лифс» проведут третий матч за четыре дня, поскольку между «Коламбусом» и «Монреалем» у них не было дня отдыха. «Сент-Луис» получил куда более приятный календарь (игры 3, 6 и 8 октября) и наверняка будет посвежее. Итоговая победа «Сент-Луиса» идёт за 2.30, а ИТБ 3 шайбы «Блюз» за 2.45 – проверим.



Ставка №1: итоговая победа «Сент-Луиса» за 2.30.



Ставка №2: ИТБ 3 шайбы «Блюз» за 2.45.



Ставка №3: ИТБ 0,5 очка Владимира Тарасенко за 1.65.



Ставка №4: ТБ 0,5 очка Ильи Михеева за 1.85.