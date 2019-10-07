Андрей Рублёв – Борна Чорич. Прогноз: россиянин разберётся с хорватом в Китае

8 октября в матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае в мужском одиночном разряде Андрей Рублёв сыграет с Борной Чоричем. Букмекеры отдают минимальное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.90.

Рублёв решил проблемы со здоровьем и продолжает потихоньку подниматься в рейтинге. Первая половина сезона получилась скомканной, зато вторая приятно удивляет. После US Open, на котором удалось дойти до 4-го круга, выбив Стефаноса Циципаса, Жиля Симона и Ника Кирьоса, он взял две недели на отдых.



Возвращение получилось неплохим. На турнире в Санкт-Петербурге российский теннисист сквозь два трёхсетовых матча добрался до четвертьфинала, где попал на Даниила Медведева. Навязать борьбу удалось, но не более того: финалист Открытого чемпионата США в решающие моменты был лучше и закономерно победил (6:4, 7:5).



После этого пришло время переместиться в Азию. Перед «Мастерсом» в Шанхае Андрей выступил в Пекине. В первом круге он прошёл впечатлившего на US Open Григора Димитрова (6:2, 7:5), но в следующем раунде наошибался в поединке с крепким Фабио Фоньини (3:6, 4:6). Несмотря на счёт, итальянцу пришлось непросто, но Рублёв реализовал лишь два брейк-пойнта из 12.



У Чорича дела обстоят худо. Прошлый сезон оказался прорывным, в первой половине 2019 года результаты тоже были весьма недурными, а вот после вынужденного пропуска Уимблдона всё испортилось. За прошедшие с тех пор три с лишним месяца в актив себе он может занести только турнир в Санкт-Петербурге.



Там хорват добрался до финала, однако ничего особенного не показал. Соперники были откровенно средненькие (Мартон Фучович, Каспер Рууд и Жоау Соуза), но во всех случаях пришлось играть третий сет. В финале Борна в одну калитку проиграл Даниилу Медведеву, взяв всего четыре гейма.



Затем Борна появился в Чжухае и Токио, тоже неудачно. В Китае обыграл местного теннисиста из пятой сотни и проиграл уже во втором матче Алексу де Минору, а в Японии в первом же круге уступил Таро Дэниэлу из второй сотни рейтинга. Очевидно, что с таким Чоричем у Рублёва будут все шансы на победу.

По очным встречам россиянин впереди 2-0, в обоих случае играли на харде. Причём было это в 2018 году, когда хорват проводил лучший отрезок в карьере. В Шанхае очень быстрый хард, что также пойдёт в плюс более агрессивному теннису Андрея. П1 за 1.90 смотрится нормально, можно даже докупить фору «-1,5» гейма за 2.12.

Ставки на матч Андрей Рублёв – Борна Чорич

Результаты Чорича сильно просели во второй половине сезона, Рублёв в последние месяцы выглядит увереннее. По очным встречам россиянин впереди 2-0, в обоих случае играли на харде. Причём было это в 2018 году, когда хорват проводил лучший отрезок в карьере. П1 за 1.90 смотрится нормально, можно даже докупить фору «-1,5» гейма за 2.12.



Ставка: победа Рублёва за 1.90.