«Коламбус» — «Баффало». Прогноз: Гавриков не сможет остановить Айкела и Далина

8 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе встретится с «Баффало Сэйбрз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «мундиров» в основное время можно с коэффициентом 2.38.

Анализ матча «Коламбус Блю Джекетс» — «Баффало Сэйбрз» (08.10.2019)

«Коламбус» сильно ослаб за межсезонье. Сергей Бобровский отправился поднимать «Флориду», а Артемий Панарин – покорять Нью-Йорк. Разумеется, после ухода ключевых хоккеистов уровень амбиций упал, а вектор развития изменился. Команде предстоит пройти переходный период, который рискует растянуться на несколько лет.



Неудивительно, что старт регулярного чемпионата «Блю Джекетс» завалили, потерпев два поражения с общим счётом 3:11. Для начала получили на своём льду 1:4 от «Торонто». В том матче было много удалений, а единственную шайбу хозяева с горем пополам затолкали в большинстве.

В равных составах моментов практически не было, только броски с неопасных позиций. «Мундиры» держались в игре два периода за счёт вязкой обороны, но в целом «листья» полностью контролировали ситуацию и уверенно довели дело до успеха. В Питтсбурге расклад повторился, но уже с более печальным итогом.



Подопечные Джона Тортореллы вновь достойно провели дебют, отыграв на «ноль» в первом периоде, но вторая часть поединка превратилась в кошмар. Защита полностью развалилась после третьей шайбы, а Элвис Мерзликин доказал, что без сверхнадёжных действий вратаря команда быстро начинает плыть.



«Питтсбург» в итоге отвёл душу, игроки набили статистику, а дело закончилось на счёте 7:2. Тем не менее букмекеры считают «Коламбус» фаворитом матча с «Баффало» даже после такой головомойки. В последние годы клуб из Огайо действительно часто обыгрывал «клинков», но это было фактически в прошлой жизни.



Сейчас расклад сил поменялся. «Сэйбрз» возглавил Ральф Крюгер, пока всё идёт замечательно – две победы с общим счётом 10:3 над не самыми слабыми соперниками. Со счётом 3:1 обыгран «Питтсбург» с ещё здоровым Евгением Малкиным, а талантливая молодёжь из «Нью-Джерси» и вовсе получила по ушам (7:2).



Опытный Картер Хаттон надёжен на последнем рубеже, Расмус Далин продолжает прогрессировать, Джек Айкел в порядке. В общем, П2 в основное время за 2.60 или П2 с учётом ОТ и буллитов за 2.00 надо проверять. «Коламбус» никак не может ровно провести 60 минут и разваливается после пропущенных шайб.



Если «Баффало» сумеет открыть счёт, проблем возникнуть не должно. Возьмём ИТБ 2,5 шайбы «Сэйбрз» за 1.67, атакующий потенциал гостей впечатляет. Третья ставка – «гол в первые 7 минут – нет» за 1.86. «Мундиры» пока не пропускали ранних шайб, а разнос от «Питтсбурга» должен повысить концентрацию в дебюте.

Ставки на матч «Коламбус Блю Джекетс» — «Баффало Сэйбрз»

«Коламбус» сильно ослаб за межсезонье, потерпев на старте два поражения с общим счётом 3:11. «Сэйбрз» возглавил Ральф Крюгер, и у них пока всё идёт замечательно – две победы с общим счётом 10:3 над не самыми слабыми соперниками. «Джекетс» никак не могут ровно провести 60 минут и разваливаются после пропущенных шайб. Ставим на гостей.



Ставка №1: итоговая победа «Сэйбрз» за 2.00.



Ставка №2: ИТБ 2,5 шайбы «Сэйбрз» за 1.67.



Ставка №3: гол в первые 7 минут – нет за 1.86.