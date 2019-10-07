«Локомотив» — «Ак Барс». Прогноз: быстрого гола в Ярославле не будет

8 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле встретится с «Ак Барсом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.26.

Анализ матча «Локомотив» — «Ак Барс» (08.10.2019)

Накануне «Локомотив» на своём льду выиграл у «Авангарда» со счётом 2:1. Результат замечательный, но переоценивать его не стоит. Непосредственно по качеству хоккея ярославцы смотрелись средненько. Два очка им удалось набрать скорее благодаря терпению и везению, ведь игрового преимущества они не имели.

«Ястребы» много ошибались и пропустили два довольно глупых гола. В обычный день это не стало бы большой проблемой, ведь забить три гола подопечным Боба Хартли по силам. Вот только вчера с завершением были катастрофические сложности. Омичи обстучали все штанги и перекладины, упустив уйму отличных моментов.

Плюс много выручал Илья Коновалов, который в этом сезоне не отличается стабильностью. Словом, победу «железнодорожники» выстрадали, приблизились к зоне плей-офф, однако говорить об успехах рано. Единственное – победа над сильным оппонентом способна придать уверенности, которой сейчас «Локо» явно не хватает.

«Ак Барс» очень хорош: на неудачу в Новосибирске (2:4) удалось ответить пятью победами подряд. Казанцы закрепились на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайших преследователей на 3-4 очка. Правда, в Минске им пришлось очень нелегко.

Местное «Динамо» лучше выглядело в первом периоде, без чудо-гола Даниса Зарипова от красной линии всё могло сложиться иначе. Пожалуй, «барсам» тоже немного повезло: где-то подтащил Адам Рейдеборн, где-то у хозяев хромала реализация. Теперь подопечным Дмитрия Квартальнова предстоит второй выездной поединок за три дня.

Надо сказать, что в Ярославле «Ак Барс» потерпел четыре поражения подряд, а в основное время вообще не выигрывал с ноября 2012 года. Потому лезть в исход мы не будем: казанцы очень сильно начали «регулярку», но в прошлой игре выглядели тяжеловато. А тут ещё и такая статистика.

Проверим «гол в первые 10 минут – нет» за 1.93. В последнее время матчи с участием этих команд раскачиваются уже во втором периоде, а дебюты получаются менее событийными. Кроме того, речь идёт о двух принципиальных соперниках, так что концентрация наверняка будет максимальной.

Ставки на матч «Локомотив» — «Ак Барс»

В Ярославле «Ак Барс» потерпел четыре поражения подряд, а в основное время вообще не выигрывал с ноября 2012 года. Потому лезть в исход мы не будем. Проверим «гол в первые 10 минут – нет» за 1.93. В последнее время матчи с участием этих команд раскачиваются уже во втором периоде, а дебюты получаются менее событийными.

Ставка: гол в первые 10 минут – нет за 1.93.