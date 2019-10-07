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Д. Медведев – К. Норри, 8 октября, прогноз на матч турнира в Шанхае

Даниил Медведев – Кэмерон Норри. Прогноз
Алексей Серяков
Даниил Медведев – Кэмерон Норри. Прогноз: россиянин возьмёт время на раскачку
Британец адаптировался к особенностям здешнего харда, а Медведев сыграет впервые за две недели.
Ставки 0

8 октября в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае в мужском одиночном разряде Даниил Медведев сыграет с Кэмероном Норри. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.12.

Анализ матча Даниил Медведев – Кэмерон Норри (08.10.2019)

Шанхай. 2-й круг
08 октября 2019, вторник. 14:50 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кэмерон Норри
64
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Медведев продолжает переживать лучший период в карьере. Финалы в Вашингтоне и Монреале оказались лишь разминкой: дальше последовал титул в Цинциннати с победой над Новаком Джоковичем и эпический выход в финал US Open на фоне усталости организма и множества различных микротравм.

После 10 дней паузы Даниил сыграл на турнире в Санкт-Петербурге. И сделал это триумфально: ещё один трофей, ни одной проигранной партии. Российский теннисист последовательно разобрался с Евгением Донским, Андреем Рублёвым и Егором Герасимовым, а в финале разнёс Борну Чорича (6:3, 6:1).

Запас сил наверняка удалось восстановить. От участия в Пекине он отказался, а на «Мастерсе» в Пекине автоматически прошёл во второй круг на правах третьего номера посева. Получается, с момента завершения US Open прошёл месяц, за которые пришлось провести всего четыре матча.

Этого более чем достаточно для перезарядки батареи, благо что соперник на старте соревнований в Китае мог попасться и посильнее. Молодой Кэмерон Норри – крепкий середняк тура. Подарком его назвать никак нельзя, но по классу Медведеву он, разумеется, заметно уступает.

Не так давно британец входил в топ-50 рейтинга, однако отсутствие серьёзных достижений в последние месяцы отправило его в седьмой десяток. 24-летний теннисист не выигрывал хотя бы два раза подряд с июля, когда добрался до полуфинала турнира категории ATP250 в Атланте.

В Азии он успел сыграть уже на двух турнирах. В Чжухае добрался до второго круга, где в трёх сетах уступил Гаэлю Монфису. В Пекине прошёл Кристьяна Гарина на отказе, но проиграл в решающей партии Энди Маррею (6:7, 7:6, 1:6). На старте турнира в Шанхае Норри разобрался с 34-летним Жилем Симоном (7:5, 6:2).

Британец уже адаптировался к особенностям здешнего харда, тогда как Медведев сыграет впервые за две недели. Скорее всего, поначалу у россиянина возникнут трудности, но со временем разница в классе выйдет на первый план. «Первый сет результативнее второго» за 2.21 и ИТМ 3,5 гейма Норри во второй партии за 2.18 смотрятся любопытно.

Ставки на матч Даниил Медведев – Кэмерон Норри

Кэмерон Норри – крепкий середняк тура. Подарком его назвать никак нельзя, но по классу Медведеву он, разумеется, заметно уступает. Зато британец уже адаптировался к особенностям здешнего харда, тогда как Даниил сыграет впервые за две недели. Скорее всего, поначалу у россиянина возникнут трудности, но со временем разница в классе выйдет на первый план.

Ставка №1: первый сет результативнее второго за 2.21.

Ставка №2: ИТМ 3,5 гейма Норри во второй партии за 2.18.

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