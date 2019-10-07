Россия – Шотландия. Прогноз: машину Черчесова не остановить

10 октября на стадионе «Лужники» в Москве в матче седьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Шотландии. Встреча начнётся в 21:45 мск. Эксперты не сомневаются в победе коллектива Станислава Черчесова. Поставить на Дзюбу и компанию в букмекерских конторах можно за 1.5. Виктория «тартановой армии» оценивается аналитиками коэффициентом 7.9. Тотал больше 2,5 доступен за 2.36.

Прогноз матча Россия — Шотландия (10.10.2019)

Сборная России после мартовской неудачи с Бельгией одержала пять побед подряд в квалификации Евро-2020 и практически гарантировала себе попадание в финальную стадию турнира. В группе I коллектив Станислава Черчесова опережает Казахстан и Кипр на восемь очков, а Шотландию на девять. За четыре тура до окончания отбора столь солидную разницу отыграть невероятно трудно.

Изначально болельщики и специалисты ожидали, что Шотландия станет главным конкурентом сборной России, однако команда Стива Кларка пока проваливает текущую квалификацию. «Тартановая армия» уступила не только главным конкурентам, но ещё и Казахстану. Тем не менее настрой у коллектива Станислава Черчесова на предстоящую встречу максимально боевой. Ни о какой расслабленности не может быть и речи.

Букмекеры вполне логично считают фаворитом хозяев поля. Если Россия одолела Шотландию на выезде, то почему бы нашим парням не повторить успех в фартовых «Лужниках»? Чистая победа коллектива Станислава Черчесова идёт за 1.5. Согласитесь, коэффициент не самый впечатляющий, поэтому мы возьмём викторию Дзюбы и компании всухую за более солидные 2.2.

В четырёх последних домашних матча Россия побеждает и умудряется сохранять свои ворота в неприкосновенности. На указанном отрезке наша команда одолела Турцию 2:0, Сан-Марино 9:0, Кипр 1:0 и Казахстан 1:0. Да, Шотландия представляет собой достаточно серьёзную силу, но в нынешнем отборочном цикле «тартановая армия» пока опережает лишь футбольного карлика и уступает всем остальным.

Коллектив Стива Кларка не забил за две встречи с Бельгией, не смог отличиться на выезде с Казахстаном, да и с Россией гол Шотландии случился лишь благодаря ошибке Гильерме. При поддержке переполненных «Лужников» команда Станислава Черчесова снова погрузится в атмосферу домашнего ЧМ, когда каждый футболист выкладывается на сто процентов и бьётся за страну. Да и для президента лучшим подарком от сборной станет игра, на которую приятно смотреть.

Минимальные победы над Казахстаном и Кипром в домашних матчах выглядели не слишком убедительно по счёту. Наверняка Россия захочет порадовать своих поклонников и хотя бы пару раз распечатать чужие ворота. За 1.85 мы проверим индивидуальный тотал хозяев больше 1,5, а за коэффициент 2.1 поставим на гол или ассист от Артёма Дзюбы.

Форвард «Зенита» сейчас в потрясающей форме и отличном настроении. Дзюба забивает, раздаёт, опускается в глубину, великолепно борется, да и с партнёрами в сборной у Артёма полный порядок. Ионов и Оздоев сейчас выдают чуть ли не лучший футбол в карьере, очередная молодость у Жиркова, Головин и Черышев недавно проявляли себя за «Монако» и «Валенсию». В распоряжении Черчесова достаточно исполнителей, способных поддержать капитана в голевых свершениях.

Для более рискованных игроков мы предложим ставку на точный счёт 2:0 за вкусный коэффициент 5.5. Вероятность подобного исхода не самая высокая, но, учитывая победы России 1:0 над Кипром и Казахстаном, шансы увидеть 2:0 приличные. Результат для Станислава Черчесова стоит на первом месте, однако и доводить дело до нервной концовки хозяевам ни к чему.

Ставки на матч Россия — Шотландия

В четырёх последних домашних матчах Россия побеждала своих соперников и сохраняла ворота в неприкосновенности. За 2.2 мы возьмём победу хозяев всухую. Также, за 1.85 заиграем индивидуальный тотал команды Станислава Черчесова больше 1,5, а за коэффициент 2.1 проверим гол или ассист от Дзюбы. Если выбирать точный счёт, то самым вероятным вариантом выглядит 2:0 за 5.5.

Ставка №1: Россия победит всухую за 2.2.

Ставка №2: индивидуальный тотал России больше 1,5 за 1.85.

Ставка №3: Артём Дзюба забьёт гол или отдаст голевую передачу за 2.1.

Ставка №4: точный счёт 2:0 за 5.5.

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