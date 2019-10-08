Криштиану Роналду всё ближе к покорению вечного рекорда. Ставим на португальца

10 сентября 2019 года на стадионе «LFF – Ветра» сборная Португалии в гостях разгромила Литву со счётом 5:1. Легендарный Криштиану Роналду оформил в той встрече покер и приблизился к, казалось бы, вечному рекорду Али Даеи.



Иранец наколотил за свою национальную команду 109 мячей и до недавнего времени с огромным запасом обгонял всех конкурентов. В топ-5 действующих бомбардиров сборных входят Роберт Левандовски (57 голов, Польша), Неймар (61 гол, Бразилия), Лионель Месси (68 голов, Аргентина), Сунил Четри (72 гола, Индия) и Криштиану Роналду (93 гола, Португалия).

В феврале Роналду исполнится 35 лет, но великий нападающий не собирается останавливаться на достигнутом и намерен в очередной раз вписать своё имя в историю. Эксперты склоняются к тому, что Криштиану побьёт рекорд Али Даеи по голам за национальную сборную. Поставить на преодоление португальцем планки в 109 забитых мячей можно за коэффициент 1.5, что соответствует 62,5% вероятности. Противоположный вариант доступен в букмекерских конторах за 2.5 (37,5%).

Если говорить о перспективах других действующих голеадоров, то худшими выглядят шансы Левандовского и Месси. Оба уже немолоды, отставание от лидера слишком велико, Польша не пробивается до поздних стадий плей-офф на важнейших турнирах, а у Аргентины глубокий кризис на различных уровнях.



В теории возможность обойти конкурентов есть у Неймара, но бразилец непредсказуем из-за своего характера, да и с каждом годом травматичность форварда «ПСЖ» будет давать о себе знать. Скорее всего, не дотянет до рекорда и Сунил Четри. Лучшему бомбардиру сборной Индии уже 35, хотя уровень футбола в Азии позволяет рассчитывать на многое.



На наш взгляд, за коэффициент 1.5 стоит поставить на победу Роналду в заочном споре снайперов с Али Даеи. Контракт Криштиану с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Португалец представляет собой настоящий образец того, как нужно следить за своим телом и подходить к тренировкам, поэтому раньше указанного срока карьера великого форварда не должна завершиться.



Впереди у Роналду 4 поединка квалификации к Евро-2020, чемпионат Европы 2020 года, квалификация к ЧМ-2022, первенство планеты в Катаре в 2022 году, а также Лига наций сезона-2020/21. Таким образом, в запасе у Криштиану есть порядка 30 игр, если не учитывать возможные стыковые матчи, а также товарищеские встречи, голы в которых также идут в зачёт гонки бомбардиров среди национальных сборных.

Для преодоления планки, установленной Али Даеи, Роналду не хватает 17 мячей. На настоящий момент Криштиану в среднем забивает 0,61 гола за игру, выступая за национальную команду. Следуя этой статистике, португальцу необходимо провести ещё около 28 поединков, что более чем реально.



Не стоит забывать, что с годами Роналду становится эффективнее, чем прежде, если мы говорим о поединках за национальную команду. С 2003 по 2010 год Криштиану провёл за сборную 79 матчей, в которых отличился 25 раз. С 2011 года по настоящее время форвард Португалии принял участие в 81 встрече и забил 68 голов. Статистика поражает воображение.

Роналду часто обвиняют в результативных действиях в соперничестве со слабыми командами, но у португальца лишь 17 из 93 голов приходится на товарищеские матчи (например, у Месси таких мячей 32 из 68). Криштиану выступает в сильнейшей конфедерации, что наглядно отражает список лучших бомбардиров национальных сборных. В топ-25 снайперов лишь 7 футболистов представляют УЕФА.



Ближайший матч сборная Португалии проведёт 11 октября против национальной команды Люксембурга. Роналду наверняка появится в стартовом составе и постарается отметиться одним или несколькими забитыми мячами. Если Криштиану сохранит мотивацию и избежит серьёзных травм, то рекорд Али Даеи рано или поздно падёт.



Ставка: Криштиану Роналду побьёт рекорд Али Даеи по голам за сборную за 1.5.

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