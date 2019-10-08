Германия – Аргентина. Прогноз: немцы устроят 18+ с обороной гостей

9 октября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в товарищеском матче сборная Германии встретится с национальной командой Аргентины. Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом поединка бундестим. Поставить на коллектив Йоахима Лёва можно за 1.86. Победа гостей оценивается букмекерами коэффициентом 3.92. Аналитики ожидают в поединке высокую результативность. Тотал больше 2,5 доступен за 1.85.

Прогноз матча Германия – Аргентина (09.10.2019)

Сборная Германии перед очередным поединком квалификации Евро-2020 решила не терять время даром. Немцы проведут товарищеский матч с Аргентиной в Дортмунде. Для финалистов ЧМ-2014 это будет уже вторая встреча после легендарного сражения, и оба поединка не несут в себе серьёзной соревновательной составляющей.

Йоахим Лёв постепенно перестраивает бундестим, но порой у титулованной команды случаются чудовищные сбои в обороне. Молодое поколение немецких защитников только начинает расцветать, а более возрастные исполнители не соответствуют высочайшей планке, заданной в прошлом. Со средней линией и нападением у Германии полный порядок, россыпь талантов позволяет главному тренеру совершать выбор из многочисленных мастеров.

Не сказать, что у Аргентины начался застой с точки зрения личностей, но системный кризис в национальной федерации не позволяет сборной демонстрировать свой максимум. Лионель Месси не сможет принять участие в матче, поэтому Скалони предстоит пройти некий тест на профпригодность. В отсутствии своей главной звезды бело-голубые постараются показать более разнообразный футбол, однако нет никаких гарантий что это получится.

Пожалуй, предстоящая встреча станет особенной для Дибалы, который в нынешнем составе Аргентины выглядит парнем, способным организовать нападение. У Германии особый интерес вызывает сделавший покер против «Тоттенхэма» Гнабри. Букмекеры отдают перевес хозяевам поля, что вполне логично. По именам коллектив Скалони, если и уступает, то самую малость, но когда последний раз бело-голубые радовали своих зрителей яркой игрой?

Делая поправку на статус встречи, мы возьмём индивидуальный тотал бундестим больше 1,5 за 1.75. Чистая победа немцев котируется чуть выше, но в товарищеском поединке возможно огромное количество замен, да и уровень сопротивления может сказаться. Йоахим Лёв наверняка предоставит шанс многим исполнителям и захочет проверить в деле ближайший резерв.

Конкуренция в Германии запредельная, следовательно, футболисты атакующей группы должны выдавать максимум, чтобы претендовать хоть на какие-то минуты в ближайших встречах, а затем и на Евро-2020. Оборона Аргентины способна давать результат лишь тогда, когда тренер выбирает закрытую модель и весь центр поля занят исключительно разрушением. В товарищеской встрече с серьёзным оппонентом Скалони незачем делать акцент исключительно на защитных построениях. На бело-голубых не давит ответственность за результат, что позволит гостям выступить смело.

В пяти последних матчах Германия забивает не меньше двух мячей при том, что в паре встреч команде Йоахима Лёва противостояли Нидерланды во главе с одной из лучших связок центральных защитников в современном футболе. Если Аргентина не привезёт в Дортмунд автобус, что бессмысленно в товарищеской встрече, то форварды хозяев получат достаточно шансов, чтобы отличиться за свою национальную команду.

Ставка на матч Германия – Аргентина

Аргентина прибывает в Дортмунд без Месси и нескольких других звёзд первой величины. В товарищеском матче бело-голубые не станут отсиживаться сзади, чем способно воспользоваться великолепное нападение сборной Германии. За 1.75 мы проверим индивидуальный тотал хозяев больше 1,5. В пяти последних матчах бундестим забивала не менее двух мячей каждому из соперников.

Ставка: индивидуальный тотал Германии больше 1,5 за 1.75

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