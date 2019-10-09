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«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз», 10 октября, прогноз, матч НХЛ

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз»
Алексей Серяков
«Филадельфия» — «Нью-Джерси». Прогноз: Проворов огорчит Гусева и Шнайдера
Ждём очков от Проворова и победы «лётчиков».
Ставки 0

10 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.28.

Анализ матча «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (10.10.2019)

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк

Регулярный чемпионат НХЛ вовсю набирает обороты, некоторые успели сыграть четырежды, а «Филадельфия» провела всего одну встречу, да и ту ещё 4 октября. Впрочем, причина более чем уважительная – вынесенная игра с «Чикаго Блэкхоукс» в Праге на забитой до отказа «О2-Арене».

Вообще, перелёт и шесть дней простоя – это опасно, так что пока лучше просто присмотреться к «лётчикам» и обойтись без ставок. После такой паузы хоккеисты вполне могут немного «заржаветь» и потратить определённый срок на поиск ритма. В теории соперник за это время вполне способен создать одну-две шайбы форы.

Но если вы всё же хотите рискнуть, логичнее отталкиваться от хозяев. С «Чикаго» они сыграли довольно симпатично. Если судить по счёту (4:3), может возникнуть впечатление, что игра была практически равной. На деле подопечные Алена Виньо смотрелись заметно лучше, а за «ястребов» в одиночку отдувался Патрик Кейн.

«Нью-Джерси» ловко провёл предсезонку, но со стартом регулярки результаты пропали. Команду явно подкосило случившееся в матче с «Виннипегом», где она вела с разницей в четыре шайбы и умудрилась проиграть в серии буллитов (4:5Б). Что любопытно – спецбригады тут ни при чём, все голы «Джетс» оформили в равных составах.

После этого «дьяволы» по всем статьям уступили «Баффало». Исход поединка стал очевиден уже в середине второго периода, когда дело дошло до счёта 5:1. В итоге всё закончилось на 7:2, и выглядело это натуральным избиением. С одним очком «Дэвилз» опустились на 15-е место в конференции.

Единственный плюс в сложившейся ситуации – возвращение Кори Шнайдера. Травма основного вратаря оказалась несерьёзной, тренерский штаб планирует выпустить его в Филадельфии на лёд с первых минут. Всё же 22-летний Макензи Блэквуд свои 80 минут отстоял откровенно слабо.

«Нью-Джерси» заметно укрепился в межсезонье, однако на сегодня выглядит сырым и неустойчивым: если проваливает отрезок, то целиком, если пропускает, то пачками. Дебют для «Чикаго», скорее всего, получится тяжёлым, но свой лёд и слабость обороны противника наверняка скажутся.

Возьмём две ставки – П1 за 2.28 и ИТБ 0,5 очка Ивана Проворова за 2.41. Россиянин получает большой айстайм и выходит в большинстве, а защита «Дэвилз» по первым матчам уязвима к его любимым вертикальным передачам. По ощущениям, коэффициент немного завышен.

Ставки на матч «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

«Нью-Джерси» заметно укрепился в межсезонье, однако на сегодня выглядит сырым и неустойчивым. Дебют для «Флайерз» после долгого простоя, скорее всего, получится тяжёлым, но свой лёд и слабость обороны противника наверняка скажутся.

Ставка №1: победа «Флайерз» за 2.28.

Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Ивана Проворова за 2.41.

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