«Филадельфия» — «Нью-Джерси». Прогноз: Проворов огорчит Гусева и Шнайдера

10 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.28.

Анализ матча «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (10.10.2019)

Регулярный чемпионат НХЛ вовсю набирает обороты, некоторые успели сыграть четырежды, а «Филадельфия» провела всего одну встречу, да и ту ещё 4 октября. Впрочем, причина более чем уважительная – вынесенная игра с «Чикаго Блэкхоукс» в Праге на забитой до отказа «О2-Арене».



Вообще, перелёт и шесть дней простоя – это опасно, так что пока лучше просто присмотреться к «лётчикам» и обойтись без ставок. После такой паузы хоккеисты вполне могут немного «заржаветь» и потратить определённый срок на поиск ритма. В теории соперник за это время вполне способен создать одну-две шайбы форы.



Но если вы всё же хотите рискнуть, логичнее отталкиваться от хозяев. С «Чикаго» они сыграли довольно симпатично. Если судить по счёту (4:3), может возникнуть впечатление, что игра была практически равной. На деле подопечные Алена Виньо смотрелись заметно лучше, а за «ястребов» в одиночку отдувался Патрик Кейн.



«Нью-Джерси» ловко провёл предсезонку, но со стартом регулярки результаты пропали. Команду явно подкосило случившееся в матче с «Виннипегом», где она вела с разницей в четыре шайбы и умудрилась проиграть в серии буллитов (4:5Б). Что любопытно – спецбригады тут ни при чём, все голы «Джетс» оформили в равных составах.



После этого «дьяволы» по всем статьям уступили «Баффало». Исход поединка стал очевиден уже в середине второго периода, когда дело дошло до счёта 5:1. В итоге всё закончилось на 7:2, и выглядело это натуральным избиением. С одним очком «Дэвилз» опустились на 15-е место в конференции.



Единственный плюс в сложившейся ситуации – возвращение Кори Шнайдера. Травма основного вратаря оказалась несерьёзной, тренерский штаб планирует выпустить его в Филадельфии на лёд с первых минут. Всё же 22-летний Макензи Блэквуд свои 80 минут отстоял откровенно слабо.



«Нью-Джерси» заметно укрепился в межсезонье, однако на сегодня выглядит сырым и неустойчивым: если проваливает отрезок, то целиком, если пропускает, то пачками. Дебют для «Чикаго», скорее всего, получится тяжёлым, но свой лёд и слабость обороны противника наверняка скажутся.

Возьмём две ставки – П1 за 2.28 и ИТБ 0,5 очка Ивана Проворова за 2.41. Россиянин получает большой айстайм и выходит в большинстве, а защита «Дэвилз» по первым матчам уязвима к его любимым вертикальным передачам. По ощущениям, коэффициент немного завышен.

Ставки на матч «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

«Нью-Джерси» заметно укрепился в межсезонье, однако на сегодня выглядит сырым и неустойчивым. Дебют для «Флайерз» после долгого простоя, скорее всего, получится тяжёлым, но свой лёд и слабость обороны противника наверняка скажутся.



Ставка №1: победа «Флайерз» за 2.28.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Ивана Проворова за 2.41.