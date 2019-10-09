СКА — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк уедет из Питера не с пустыми руками

10 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.81.

Анализ матча СКА — «Автомобилист» (10.10.2019)

СКА переживает очень непростой период. Три поражения подряд – это серьёзно, такой серии в регулярном чемпионате у них не случалось почти три года. В сезоне-2016/17 питерцы на рубеже декабря и января уступили четыре раза кряду. Но все неудачи были с разницей в одну шайбу, трижды играть пришлось на чужом льду, да и соперники попадались крепкие.



Теперь же за пять недель чемпионата «армейцы» успели уступить семь раз, два из них – разгромно. В восьми последних матчах одержано всего три победы, а в шести предыдущих поединках на своём льду у них четыре неудачи. ЦСКА ушагал вперёд на пять очков, имея вдобавок игру в запасе.



При этом качество хоккея расстраивает даже сильнее результатов. Подопечным Алексея Кудашова с трудом даются опасные моменты, с уходом ключевых исполнителей пропала лёгкость и элегантность. На сегодня потолок СКА – две-три трудовые шайбы. За 16 матчей планку удалось преодолеть только дважды.



С «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо» было по 4:1, причём уфимцы получили последнюю шайбу в пустые ворота. Замаскировать проблемы могли бы хорошие спецбригады, но с ними всё очень грустно. Петербуржцы занимают аж 19-е место в КХЛ по реализации лишнего (ужасные для топ-клуба 14,3%), да и с меньшинством дела идут так себе (80,4%, 14-я строчка).



«Автомобилист» сейчас тоже не в порядке, пять поражений в семи последних матчах на это указывают. Проблемы с качеством игры были и по ходу победной серии на старте сезона, но везение и Якуб Коварж до определённого момента перевешивали. А потом маятник качнулся в обратную сторону.



Впрочем, худшая точка вроде как осталась позади. Уральцы одержали две победы в трёх встречах, обе – разгромные: 4:1 над «Локомотивом» и 3:0 над «Трактором». Нестабильность никуда не делась, атака периодически проседает, а процент брака – зашкаливает. Но у СКА ситуация не лучше.



В итоге мы имеем поединок двух сопоставимых коллективов с крепкими составами и очевидными игровыми проблемами. При этом «Авто» гораздо предпочтительнее в неравных составах (третье большинство, девятое меньшинство), а фактор своего льда кажется незначительным, ведь «армейцы» сейчас много проигрывают дома.

Раз так, сыграем по коэффициенту и возьмём Х2 за 2.01. Можно даже проверить итоговую победу гостей за 2.76. Второй вариант – ИТБ 2 шайб «Автомобилиста» за 2.28. Уральцы забивали как минимум два гола в восьми из девяти предыдущих встреч со СКА, а вратари петербуржцев пока не отличаются стабильностью.

Ставки на матч СКА — «Автомобилист»

Поединок двух сопоставимых коллективов с крепкими составами и очевидными игровыми проблемами. «Авто» гораздо предпочтительнее в неравных составах, а «армейцы» сейчас много проигрывают дома. Раз так, сыграем по коэффициенту. Стоит изучить Х2 за 2.01. Можно даже проверить итоговую победу гостей за 2.76.



Ставка №1: ИТБ 2 шайб «Автомобилиста» за 2.28



Ставка №2: итоговая победа «Автомобилиста» за 2.76.