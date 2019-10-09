Чехия – Англия. Прогноз: делаем 123% чистой прибыли с минимальным риском

11 октября на стадионе «Эден» в Праге в матче седьмого тура группы А квалификации Евро-2020 сборная Чехии примет национальную команду Англии. Встреча начнётся в 21:45 мск. Эксперты не сомневаются в успехе коллектива Гарета Саутгейта. Поставить на Гарри Кейна и компанию можно за 1.45. Победа хозяев оценивается букмекерами коэффициентом 7.9. Аналитики ожидают в поединке высокую результативность. Тотал больше 2,5 доступен за 1.82.

Прогноз матча Чехия — Англия (11.10.2019)

Англия легко и уверенно движется к выходу на Евро-2020, спокойно убирая всех конкурентов со своего пути. У сборной «трёх львов» максимально возможное количество очков и разница мячей 19:4 по итогам четырёх встреч. Сразу два футболиста в команде Гарета Саутгейта наколотили в отборочном цикле по шесть мячей, сам наставник порой даёт шансы молодым и не позволяет расслабиться основному составу.



Чехия в одном из матчей квалификации Евро-2020 уступила на выезде Косово, чем серьёзно осложнила себе задачу отбора на ближайший крупный турнир. С Болгарией и дважды с Черногорией коллектив Ярослава Шильгавы добился побед и пока занимает вторую строчку в группе А. Если учесть в запасе домашний матч со своими обидчиками, шансы удержать текущую позицию у Шика и компании достаточно приличные.



Букмекеры, разумеется, отдают предпочтение англичанам. В первом круге Стерлинг с партнёрами разнесли Чехию на легендарном «Уэмбли», а сам Рахим оформил хет-трик. Чистая виктория сборной «трёх львов» идёт за скромные 1.45, зато фора «-1,5» доступна за 2.23. Пожалуй, на данном варианте и остановимся. Гарет Саутгейт уже не раз демонстрировал способность мотивировать своих парней и радовать зрителей не только победами, но и высокой результативностью.



Молодое поколение Чехии только набирает обороты и тот факт, что один из самых талантливых футболистов страны недавно перешёл в РПЛ, говорит о многом. У Ярослава Шильгавы ограниченное количество исполнителей даже среднего уровня, поэтому все шансы хозяев заключаются лишь в теоретической недооценке противника со стороны англичан.



Гарет Саутгейт привил правильную культуру в национальной команде, которая всё больше напоминает грамотно функционирующий механизм. Наставник англичан проделывает эталонную работу, закладывая при этом великолепный фундамент для будущих побед. Против грандов сборная «трёх львов» частенько опускается на свою половину и действует на контратаках, но там, где соперник заметно уступает в классе, англичане готовы устроить настоящее представление для зрителей.



В нынешнем отборочном цикле коллектив Гарета Саутгейта выдаёт следующие результаты: 5:0 с Чехией, 5:1 с Черногорией, 4:0 с Болгарией и 5:3 с Косово. Заключительная на данный момент победа выглядит не столь убедительно, как остальные, однако после 5:1 в первом тайме англичане стали валять дурака и даже не забили пенальти.

В каждой из упомянутых встреч фора «-1,5» на сборную «трёх львов» проходила, поэтому у нас есть все основания поверить в продолжение тенденции. Раз букмекеры дают коэффициент заметно выше двойки, то пройти мимо было бы неправильно. Чехия, конечно, постарается оказать достойное сопротивление при поддержке трибун, однако команда Ярослава Шильгавы в разы менее талантливая. Фаворит возьмёт своё с запасом.

Ставка на матч Чехия — Англия

В нынешнем отборочном цикле коллектив Гарета Саутгейта выдаёт следующие результаты: 5:0 с Чехией, 5:1 с Черногорией, 4:0 с Болгарией и 5:3 с Косово. Удивительно, но фора «-1,5» на Англию идёт за вкусные 2.23. Внутренняя конкуренция не позволит гостям расслабиться, а у чехов слишком скромный состав, чтобы дать настоящий бой одному из будущих фаворитов Евро-2020.



Ставка: победа Англии с форой «-1,5» за 2.23.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».