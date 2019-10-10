Украина – Литва. Прогноз: Зинченко и компания порадуют Шевченко

11 октября на стадионе «Металлист» в Харькове в матче седьмого тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Украины примет национальную команду Литвы. Встреча начнётся в 21:45 мск. По мнению букмекеров, победа достанется хозяевам. Поставить на коллектив Андрея Шевченко можно за 1.07. Виктория гостей оценивается экспертами коэффициентом 44.0. Аналитики ожидают в поединке высокую результативность. Тотал больше 2,5 доступен за 1.47.

Прогноз матча Украина – Литва (11.10.2019)

Украина блестяще проводит квалификацию Евро-2020 и уже практически гарантировала себе прямое попадание на предстоящий турнир. У команды Андрея Шевченко четыре победы и гостевая ничья с Португалией при том, что изначально группа B предполагала огромные проблемы для жёлто-синих. Тем не менее, Зинченко и компания демонстрируют великолепные результаты, чем радуют своих фанатов.



Другой коллектив из группы В следует отнести к одним из главных разочарований отборочного цикла. Сборная Литвы набрала лишь одно очко по итогам пяти туров при том, что уже дважды соперничала с Люксембургом. В оставшихся встречах команда Вальдаса Урбонаса вряд ли зацепиться хотя бы ничью, так как впереди Украина, Сербия и Португалия.

В первом круге Украина спокойно и на классе разделалась с Литвой со счётом 3:0. Тогда нам за вкусный коэффициент удалось поймать фору «-1,5» на коллектив Андрея Шевченко. На ближайший поединок букмекеры серьёзно скорректировали линию. Теперь столь очевидной ставки на наблюдается. Чистая победа хозяев идёт за крошечные 1.07, поэтому придётся докупать гандикап до «-2,5» на жёлто-синих за 1.86.



По ходу текущей квалификации у сборной Украины возникли проблемы с Люксембургом. В обоих случаях жёлто-синие разбирались с футбольным карликом с минимальной разницей в счёте, вот только нынешняя Литва ничем не лучше команды почтальонов и банковских служащих. Андрей Шевченко постарается избежать нервотрёпки, а для этого Зинченко с партнёрами необходимо обеспечить себе весомый перевес.



Результаты Литвы с фаворитами группы В говорят сами за себя: 1:4 от Сербии, 0:3 от Украины и 1:5 от Португалии. Коллектив Вальдаса Урбонаса часто теряет концентрацию и попросту разваливается. Например, в трёх матчах в квалификации Евро-2020 в ворота прибалтов забивали по два мяча с разницей между голами не более десяти минут. Отсутствие класса и мастерства можно было бы заменить строгой дисциплиной, но у Литвы даже по данной части множество шероховатостей.



Украина значительно сильнее, талантливее и мотивированнее своего ближайшего соперника. При поддержке трибун хозяева не станут долго возиться с Литвой и с высокой вероятностью доведут дело до разгрома. Возможно Вальдас Урбонас и пытается что-то изменить в лучшую сторону, но на данный момент времени у гостей нет никаких шансов.

Ставка на матч Украина – Литва

В нынешнем отборочном цикле Литва был разгромлена Сербией 1:4, Украиной 0:3 и Португалией 1:5. Даже за две встречи с Люксембургом коллектив Вальдаса Урбонаса получил лишь одно очко. За коэффициент 1.83 мы поставим на фору «-2,5» на команду Андрея Шевченко. Жёлто-синие существенно превосходят соперника в классе и мастерстве.



Ставка: победа Украины с форой «-2,5» за 1.83.



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