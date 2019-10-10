«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз: трёх периодов Квартальнову и Никитину не хватит

11 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.97.

Анализ матча «Ак Барс» — ЦСКА (11.10.2019)

Безоговорочно центральный матч дня в КХЛ, а скорее даже всей недели. Очная встреча лидеров Восточной и Западной конференций: у ЦСКА 25 очков в 15 матчах, у «Ак Барса» — 24 в 14. При этом положение казанцев куда более комфортное. Они опережают ближайшего преследователя на три очка при игре в запасе, тогда как москвичи никак не могут сбросить с хвоста удивительный «Витязь».



У «барсов» определённо накопился к красно-синим счёт. Больно уж запоминающимся получился их первый поединок в регулярке. 3 сентября в Москве действующий обладатель Кубка Гагарина выиграл со счётом 3:2, хотя игра оказалась как минимум равной. А после её завершения много обсуждали судейство, которое и впрямь вышло сомнительным.



Арбитры посадили гостей на свисток, выписав им за второй и третий периоды сразу шесть удалений. Минимум два из них выглядели, скажем так, спорно. В итоге ЦСКА забросил все три шайбы в большинстве, а одну из них и вовсе в формате «пять на три». Неудивительно, что после такого остался осадок.



Потому первая ставка – ТМ 7,5 малых штрафа за 2.43 или победа ЦСКА по количеству штрафных минут за 2.20. К новым трактовкам правил о зацепах все уже привыкли, да и в целом удалять казанцев одного за другим перед переполненной «Татнефть-Ареной» несколько тяжелее, чем в Москве. В топ-матчах КХЛ судьи часто стараются быть максимально незаметными и не мешать командам играть.



Хочется верить, что так оно и будет. Если пять недель назад противостояние ЦСКА и «Ак Барса» казалось просто любопытной вывеской, то теперь это однозначно главная встреча ближайших дней в лиге. Испортить её можно только одним способом – бесконечными свистками в пограничных ситуациях.



Букмекеры считают «армейцев» фаворитом, что вполне логично. Состав у них действительно крепче, но давать на их победу в основное время меньше «двойки» немного странно. «Ак Барс» сейчас в полнейшем порядке – шесть побед подряд. На своём льду он до сих пор не потерял ни одного очка – шесть побед в основное время из шести возможных при разнице шайб 20-8.



Словом, мы бы сыграли по коэффициенту и выбирали между итоговой П1 за 2.55 и лобовой ничьей за 3.90. Мотивация простая: баланс сил сопоставим («армейцы» сильнее по составу, «барсы» играют дома), но казанцы до сих пор ни разу не добрались до овертайма, хотя уже шесть раз побеждали или проигрывали с разницей в одну шайбу.

Кроме того, в 16 предыдущих очных встречах лишь раз требовалось дополнительное время. Маловато будет. Последний аргумент в пользу возможного овертайма не имеет ничего общего с регрессией к среднему значению, логикой и статистикой, а потому его не стоит воспринимать всерьёз.



Дело в том, что осенью мы не так часто видим матчи уровня плей-офф. И каждый из них становится маленьким праздником. Так пусть он продлится не ровно 60 минут, а хоть немного подольше.

Ставки на матч «Ак Барс» — ЦСКА

Баланс сил сопоставим («армейцы» сильнее по составу, «барсы» играют дома), но казанцы до сих пор ни разу не добрались до овертайма, хотя уже шесть раз побеждали или проигрывали с разницей в одну шайбу. Кроме того, в 16 предыдущих очных встречах лишь раз требовалось дополнительное время. Может, пора?



Ставка №1: ничья за 3.90.



Ставка №2: ТМ 7,5 малых штрафа за 2.43.