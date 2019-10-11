«Баффало» — «Флорида». Прогноз: Бобровский не справится с Айкелом и Далином

12 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало встретится с «Флоридой Пантерз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «клинков» в основное время можно с коэффициентом 2.38.

Анализ матча «Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз» (12.10.2019)

“Флорида” слабо начала регулярный чемпионат — всего одна победа в трёх матчах, два разгромных поражения и два очка из шести возможных. Разумеется, при таких результатах команда находится на дне Восточной конференции. Впрочем, рассчитывать на бодрый старт было трудно. Джоэль Кенневилль только-только начал работу. Команда будет добирать по ходу сезона, но на первых порах трудности неизбежны — к стилю и требованиям нового тренера нужно привыкнуть, да и состав за межсезонье претерпел определённые изменения. Кроме того, соперники попадались сплошь зубастые.



Два матча “кошки” провели с “Тампой”. Она сейчас явно находится не в лучшем состоянии и играет на своём уровне лишь непродолжительными отрезками, но это всё ещё лучшая команда минувшей регулярки, сохранившая всех ключевых исполнителей. А третий — с “Каролиной”, которая набрала восемь очков в четырёх поединках, содрав скальпы с “Монреаля”, “Вашингтона” и той же “Тампы”.



Словом, два очка при таком календаре — это терпимо, могло быть и хуже. Разочаровывают скорее отдельные компоненты: защита на данном этапе не выдерживает критики, Сергей Бобровский элементарно не получает от неё должной помощи. Первые матчи Боб провёл бледно: тащил в отдельных эпизодах и совершил несколько топ-сейвов, но в двух-трёх случаях вполне мог сыграть получше.



Сейчас расклад таков, что без регулярных чудес от голкипера “Пантерз” обречены получать по 4-5 шайб в каждом матче от любого соперника уровня плей-офф. Меньшинство пока не работает (71,4% — это несерьёзно), пятак зачищается в лучшем случае через раз, соперник постоянно создаёт броски с убойных позиций.



Неудивительно, что единственная победа случилась именно там, где Сергей тащил с начала и до конца (4:3 с “Тампой”). И то “Лайтнинг” в концовке натурально висели на воротах хозяев, не реализовали два удаления, забросили две шайбы за 9 минут и были крайне близки к овертайму. В двух остальных встречах Бобровский сыграл хуже — и там особых шансов его команда не имела, получив 2:5 и 3:6.



При этом с атакой у “кошек” всё вполне неплохо: движение и домашние наработки имеются, бросков много. “Баффало” после прихода Ральфа Крюгера и заметного усиления в межсезонье выдало мощный старт, набрав семь очков в четырёх поединках. Правда, топовых противников у них ещё не было, но и “Пантерз” под это описание не подходят.



“Клинки” много пропускают и ещё больше забивают. С “Питтсбургом” ограничились скромными 3:1 (хотя моментов создали достаточно), зато дальше пошло — 7:2, 3:4 ОТ и 5:4 ОТ. Напрашивается верх, благо что в трёх предыдущих очных встречах забивалось не менее шести голов (4:2, 3:4 и 5:2).



Проверим ТБ 5,5 шайбы за 1.72 и ИТБ 31,5 бросков “Флориды” за 1.97. На данный момент средний показатель подопечных Кенневиля (38,3) сильно превышает планку. Разумеется, позади лишь три игры и выборка не внушает доверия, но “Сэйбрз” не склонны «парковать автобус», так что свободные зоны и встречные атаки мы наверняка увидим.

Третья ставка продиктована исключительно желанием сыграть по коэффициенту. ИТБ 0,5 очка Расмуса Далина идёт за 2.00, хотя юный швед ещё ни разу не уходил со льда без результативного действия (1+5 в четырёх матчах), а оборона гостей пока не выстроена на должном уровне. С учётом 18-20 минут айстайма и активного участия в спецбригадах, шансы на проход никак не ниже 50%.

Ставки на матч «Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз»

“Клинки” много пропускают и ещё больше забивают. С “Питтсбургом” ограничились скромными 3:1 (хотя моментов создали достаточно), зато дальше пошло — 7:2, 3:4ОТ и 5:4ОТ. Напрашивается верх, благо что в трёх предыдущих очных встречах забивалось не менее шести голов (4:2, 3:4 и 5:2).



Ставка №1: ТБ 5,5 шайбы за 1.72.



Ставка №2: ИТБ 31,5 бросков “Флориды” за 1.97.



Ставка №3: ИТБ 0,5 очка Расмуса Далина за 2.00.