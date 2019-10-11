Стефанос Циципас — Даниил Медведев. Прогноз: россиянин вновь разберётся с греком

12 октября в матче полуфинала турнира категории «Мастерс» в Шанхае в мужском одиночном разряде Стефанос Циципас сыграет с Даниилом Медведевым. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.48.

Медведев вновь добрался до поздней стадии крупного турнира, на этот раз — «Мастерса» в Шанхае. Проигрывать в четвертьфинале он, похоже, категорически разучился. Делать какие-то выводы рановато: для полноправного представителя топ-4 мирового рейтинга это задача-минимум. Всё самое главное ещё впереди.



Если судить только по статистике, можно подумать, что четвертьфинал с Фабио Фоньини получился непростым (6:3, 7:6) и россиянин вновь сыграл ниже своего уровня. Всего один брейк, близкая вторая партия с тай-брейком. На самом деле всё смотрелось совсем не так: на этот раз Даниил был в полном порядке.



В третьем круге против Вашека Поспишила действительно мало что получалось. Тем приятнее понимать, что Медведев уже очень давно не проводил два невзрачных матча подряд. Итальянец прекрасно настроился и рвался в бой, это было видно даже по обычной трансляции. Фоньини склонен к лени и девиантному поведению, однако при должной концентрации он очень хорош.



Видимо, финалист US Open оказался для него хорошим раздражителем. Однако, несмотря на счёт, преимущество Даниила было весомым. Соперник вообще ничего не мог поделать с его подачей, выиграв на приёме всего 11 розыгрышей из 60 возможных (18%). Россиянин тоже не блистал на приёме, но взял 25 розыгрышей из 68, а это вполне нестыдные 37%.



Собственно, рисунок игры не менялся от начала и до конца: фаворит без особых хлопот удерживает подачу, после чего навязывает какую-никакую борьбу на приёме. У четвёртой ракетки мира имелось четыре брейк-пойнта, из которых реализовать удалось один. А у Фоньини брейк-пойнтов не было. Вообще.



Оно и неудивительно. 12 эйсов — это ещё ладно, все уже привыкли к таким цифрам. Но 91% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом (42 из 46) — это заоблачный показатель. Тут надо бы добавить, что опытный итальянец весьма техничен и хорош на приёме. Укрощать сложные мячи он умеет, но тут ничего поделать не смог.



Вдобавок ко всему Медведев вновь порадовал концентрацией и умением добавлять в нужный момент: не нервничал во втором сете, когда подававший первым противник постоянно лидировал в счёте. И спокойно закрыл вопрос на тай-брейке, не оставив Фабио никаких шансов. Выход в полуфинал был оформлен за 85 минут.



Вроде бы всё шло к очередной встрече с Новаком Джоковичем, однако серб уступил Стефаносу Циципасу (6:3, 5:7, 3:6). Сама игра получилась равной, но постепенно преимущество более молодого спортсмена увеличивалось: Ноле был лучше в первой партии, зато в дальнейшем Стефанос перестал подпускать его к брейк-пойнтам.



Во втором сете у Джоковича варианты ещё возникали, но в самый ненужный момент подвела подача. А в решающей партии фаворит выглядел тяжеловато, много ошибался и постоянно отдавал розыгрыши, которые в обычных обстоятельствах привык вырывать зубами. Приятно удивил и сам Циципас, который не дрогнул в ключевой момент и не поддался эмоциям.



Букмекеры считают Даниила явным фаворитом, что неудивительно. По очным встречам счёт 4-0 в его пользу, плюс у него может иметься небольшое преимущество в свежести. Свой четвертьфинал россиянин начал на два часа раньше, да и сил затратил поменьше. Грек провёл на корте больше двух часов и был вынужден играть третий сет.



Кроме того, нельзя недооценивать традиционное проклятие для теннисистов, победивших кого-то из “Большой тройки”. В подавляющем большинстве случаев свой следующий матч они проигрывают. Спорить с букмекерами мы не станем, но и брать гигантские форы не будем. Во-первых, Циципас действительно ни разу не выигрывал у Медведева, однако стабильно забирал у него одну партию.

Во-вторых, мощная подача должна помочь Стефаносу. Большого количества брейк-пойнтов мы не ждём. Вариант попроще — Медведев выиграет первый сет и матч за 1.85, посмелее — П2 + ТБ 20,5 гейма за 2.13. Тай-брейк весьма вероятен, так что планка в 21 гейм выглядит адекватно. При желании можно рассмотреть и совсем уж рискованную ставку — П2 в трёх сетах за 4.05.

Ставки на матч Стефанос Циципас — Даниил Медведев

Букмекеры считают Даниила явным фаворитом, что неудивительно. По очным встречам счёт 4-0 в его пользу, плюс у него может иметься небольшое преимущество в свежести. Свой четвертьфинал россиянин начал на два часа раньше, да и сил затратил поменьше. Большого количества брейк-пойнтов мы не ждём. Вариант попроще — Медведев выиграет первый сет и матч за 1.85, посмелее — П2 + ТБ 20,5 гейма за 2.13. Тай-брейк вероятен, планка в 21 гейм выглядит адекватно.



Ставка: победа Медведева + ТБ 20,5 гейма за 2.13.