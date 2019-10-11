Италия – Греция. Прогноз: экс-тренер «Зенита» — король отборочных матчей

12 октября на стадионе «Олимпико» в Риме в матче седьмого тура группы J квалификации Евро-2020 сборная Италии примет национальную команду Греции. Поединок начнётся в 21:45 мск. Букмекеры считают фаворитом встречи команду Роберто Манчини. Поставить на «скуадра адзурру» можно за 1.2. Победа «эллинов» оценивается экспертами коэффициентом 18.0.

Прогноз матча Италия — Греция (12.10.2019)

Роберто Манчини не показал в «Зените» то, чего от специалиста ожидали боссы сине-бело-голубых. Казалось, что карьера знаменитого тренера пойдёт на спад. Выбор федерации футбола Италии в пользу экс-наставника клуба с берегов Невы вызывал вопросы, однако в нынешнем отборочном цикле у «скуадра адзурры» полный порядок с результатами, да и в игре наметился определённый прогресс.



По итогам шести туров квалификации Евро-2020 у сборной Италии максимально возможное количество очков и практически гарантированное попадание на предстоящий турнир. Роберто Манчини определился с игровой схемой, но железное место в основе есть лишь у некоторых исполнителей. «Скуадра адзурра» в последнее время не так плодовита на таланты, однако средний уровень футболистов позволяет команде считаться грозной силой на континенте.



Греция вдребезги проваливает текущий цикл и продолжает своё падение. Единственным достижением коллектива Джон ван’т Схипа можно назвать гостевую ничью с Боснией и Герцеговиной, добытую во втором туре. Даже со скромным Лихтенштейном «эллины» набрали лишь четыре очка в двух встречах, а в матчах с Италией, Арменией и Финляндией терпели поражения.



Букмекеры, разумеется, считают хозяев поля явным фаворитом. Италия выступит при поддержке трибун, команда Роберто Манчини лучше по индивидуальному таланту, соперник в затяжном кризисе. Доводов в пользу «скуадра адзурры» множество, и нет ни одного весомого аргумента, чтобы поверить в гостей. Смущает только коэффициент 1.2, которым эксперты оценили чистую победу лидера группы J, поэтому нам придётся пойти на осознанный риск.



За вкусные 2.07 мы проверим фору «-2» на хозяев. Победа Италии с преимуществом в два гола гарантирует возврат средств, а более весомый перевес приведёт к прибыли. На данный момент у команды Роберто Манчини следующие результаты по ходу квалификации Евро-2020: 2:0 и 2:1 с Финляндией, 6:0 с Лихтенштейном, 3:0 с Грецией, 2:1 с Боснией и Герцеговиной и 3:1 с Арменией.



Если судить только по статистике, то выбранный нами вариант вызывает вопрос, но гостевой разгром «эллинов» добавляет уверенности. У «скуадра адзурры» есть множество вакантных мест в составе, борьбу за которые ведут сразу несколько исполнителей. Турнирная мотивация и внутренняя конкуренция помогут хозяевам не сбавлять обороты.

Минимальный перевес способен привести к нервной концовке, поэтому итальянцы постараются реализовать превосходство в мастерстве и с запасом разобраться со слабым соперником. «Эллины» уже однажды выпрыгнули из штанов, но сейчас Греция не способна даже навязывать борьбу грандам.

Ставка на матч Италия — Греция

В квалификации Евро-2020 у Греции три поражения в шести матчах и даже с Лихтенштейном «эллины» не набрали максимум очков. Итальянцы штампуют одну победу за другой и на легендарном «Олимпико» постараются с запасом разобраться со слабым соперником. В первом круге коллектив Роберто Манчини выиграл в очной дуэли 3:0, поэтому сейчас мы возьмём фору «-2» на «скуадра адзурру».



Ставка: победа Италии с форой «-2» за 2.07



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