«Оттава» — «Тампа». Прогноз: в столице Канады пройдёт вечер русской культуры

12 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.66.

Анализ матча «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12.10.2019)

Никаких иллюзий относительно амбиций «Оттавы» в этом сезоне ни у кого не было. «Сенаторз» остаются единственной командой Восточной конференции, не набравшей до сих пор ни одного очка. Правда, календарь выпал откровенно непростой: действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис», мощное «Торонто» и прогрессирующие «Рейнджерс».

Зато сейчас это отличное место для того, чтобы получить хороший айстайм и поднять свои акции в лиге. Других поводов для оптимизма, строго говоря, нет. Никита Зайцев, например, стабильно проводит на льду по 24-25 минут, хотя степень участия в позиционном нападении по-прежнему невелика, а ведь хороший первый пас у защитника имеется. Да и в большинстве его не используют.

А Владислав Наместников в первом матче после обмена отыграл 17 минут и зацепил результативную передачу. Теперь в «Оттаве» аж четыре российских хоккеиста (есть ещё опытный Артём Анисимов и молодой Виталий Абрамов), хотя прежде этот клуб казался чуть ли не последним местом в НХЛ, где можно было увидеть внушительный десант наших соотечественников.

«Оттава» прекрасно понимает свой нынешний уровень и не пытается выгадать пару-тройку лишних побед за счёт выставления «автобуса». Вместо этого она старается играть, чтобы помочь хоккеистам набить статистику. Ну и, конечно, позволяет играть другим. В прошлой регулярке «сенаторы» стали худшими в НХЛ, но забили 242 шайбы, а это вполне неплохо.

Скажем, у «Аризоны», «Далласа», «Нэшвилла» и «Айлендерс» голов было меньше, хотя все они пробились в плей-офф. Не говоря уже о аутсайдерах вроде «Кингз», «Дэвилз», «Сэйбрз» и «Ред Уингз». Принцип по-прежнему работает и звучит примерно так: мы забьём сколько сможем, а вы — сколько захотите.

«Блюз» и «Мэйпл Лифс» отгрузили подопечным Ди Джея Смита шесть и пять шайб соответственно, «Рейнджерс» ограничились четырьмя. Для нынешней «Тампы» такой противник идеален: «молнии» не особенно усердствуют в обороне и не думают об игре на «ноль», зато на чистом льду способны разорвать кого угодно.

Ещё пару дней назад всё было совсем не так, но в поединке с «Торонто» на лёд вернулся Брейден Пойнт. По этому поводу закатили шумный пир: «Мэйпл Лифс» получили в свои ворота семь шайб (3:7), четыре из которых состоялись ещё в первом периоде. Судя по всему, нас ждёт нечто подобное: обилие атак на скорости, уйма моментов и много веселья.

Естественно, огромный запас в индивидуальном мастерстве наверняка поможет гостям взять верх. Мы бы выбирали между голом «Лайтнинг» в каждом периоде за 2.36 и победой «Тампы» с форой «-2» за 2.33. Вариант попроще — ИТБ 3,5 шайбы «молний» за 1.72, эта планка покорялась им в пяти из шести предыдущих встреч.

Заключительная ставка — ИТБ 0,5 очка Михаила Сергачёва, которая идёт за 2.41. Игровое время россиянина стабильно, в четырёх матчах регулярки у него пять очков, лишь в одном случае он уходил со льда без результативных действий. Его ждёт одна из худших команд лиги, которая много пропускает, часто удаляется и уязвима к вертикальным передачам. Всякое может случиться, но за такой коэффициент надо брать.

Ставки на матч «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Блюз» и «Мэйпл Лифс» отгрузили подопечным Ди Джея Смита шесть и пять шайб соответственно, «Рейнджерс» ограничились четырьмя. Для нынешней «Тампы» такой противник идеален: «молнии» не особенно усердствуют в обороне и не думают об игре на «ноль», зато на чистом льду способны разорвать кого угодно. Судя по всему, нас ждёт обилие атак на скорости, уйма моментов и много веселья.

Ставка №1: гол «Тампы» в каждом периоде за 2.36.

Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Михаила Сергачёва за 2.41.