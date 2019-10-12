Казахстан – Бельгия. Прогноз: Куртуа разочарует Нур-Султан

13 октября на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане в матче восьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная Казахстана примет национальную команду Бельгии. Поединок начнётся в 16:00 мск. Букмекеры считают явным фаворитом встречи «красных дьяволов». Поставить на Эдена Азара и компанию можно за 1.17. Победа «ястребов» оценивается экспертами коэффициентом 19.0.

Прогноз матча Казахстан — Бельгия (13.10.2019)

В квалификации Евро-2020 Бельгия подтверждает статус одной из сильнейших сборных континента. Команда Роберто Мартинеса набрала максимальное количество очков по итогам семи туров и уже обеспечила себе выход на предстоящее соревнование. «Красные дьяволы» с запасом превосходят всех соперников по группе I, поэтому текущее положение дел не должно никого удивлять.



Казахстан не сказать, что провалился, но и не добился выдающихся результатов. Коллектив Михала Билека стартовал в отборочном цикле с многообещающего разгрома Шотландии, но затем смог одолеть лишь Сан-Марино, а за два матча с Кипром набрал только одно очко. «Ястребы» уже лишились математических шансов на второе место в группе I, поэтому хозяева ближайшего поединка постараются сыграть ради болельщиков и собственного престижа.



Котировки букмекеров на предстоящую встречу предсказуемы и обоснованы. Бельгия идёт у экспертов явным фаворитом. Даже фора «-2» на гостей доступна за 1.79. При столь однобокой линии приличных вариантов для ставок у нас не совсем мало. Выбирая между гандикапом «-2,5» на «красных дьяволов» за 2.21 и сухой победой команды Роберто Мартинеса за 1.89, мы остановимся на втором предложении.



В теории, Бельгия способна расслабиться, ведь выход на Евро-2020 уже обеспечен, но в предыдущих поединках «красные дьяволы» достаточно надёжно действовали при обороне своих ворот. У коллектива Роберто Мартинеса семь побед с разницей мячей 28:1. Единственный гол за отборочный цикл Куртуа привёз сам себе.



Бельгия всухую одолела Кипр, дважды без пропущенных мячей разгромила Шотландию, да и в первом круге с Казахстаном «красные дьяволы» победили со счётом 3:0. Роберто Мартинес предпочитает действовать в три центральных защитника, поэтому сзади всегда есть кому страховать увлекающихся атакой партнёров.



Про поражение «ястребов» от ближайшего соперника мы уже упомянули, однако это не единственная неудача Казахстана, когда чужие ворота так и не были распечатаны. Коллектив Михала Билека дважды уступил России 0:4 и 0:1. Поддержка трибун придаст хозяевам дополнительную энергию, но гигантскую разницу в исполнительском мастерстве на одних лишь эмоциях не ликвидировать.



В трёх матчах с грандами, когда Казахстан не забивал, проблемы в завершающей стадии стали отражением реального уровня «ястребов». В упомянутых поединках коллектив Михала Билека в среднем владел мячом 36% времени и в сумме нанёс четыре удара в створ ворот за более чем 270 минут игрового времени.

Исход ставки фактически зависит только от мотивации бельгийцев. Если «красные дьяволы» сохранят серьёзный настрой, то без каких-либо проблем доведут дело до уверенной победы. В нынешнем отборочном цикле у команды Роберто Мартинеса лучшая разница забитых и пропущенных мячей среди всех европейских сборных. Столь приятную статистику гости постараются не испортить.

Ставка на матч Казахстан — Бельгия

В квалификации Евро-2020 у Бельгии лишь один пропущенный гол, который Куртуа привёз сам себе. С разницей мячей 28:1 «красные дьяволы» опережают всех конкурентов на континенте. Казахстан не забил в обоих матчах с Россией и не сумел огорчить команду Роберта Мартинеса в первом круге. За коэффициент 1.89 мы проверим победу Азара и компании всухую.



Ставка: победа Бельгии всухую за 1.89



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