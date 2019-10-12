Беларусь – Нидерланды. Прогноз: минский газон поможет ван Дейку и компании

13 октября на стадионе «Динамо» в Минске в матче восьмого тура группы С квалификации Евро-2020 сборная Беларуси примет национальную команду Нидерландов. Встреча начнётся в 19:00 мск. Согласно котировкам экспертов, явным фаворитом считаются оранжевые. Поставить на ван Дейка и компанию в букмекерских конторах можно за 1.23. Победа коллектива Михаила Мархеля оценивается аналитиками коэффициентом 14.5.

Прогноз матча Беларусь – Нидерланды (13.10.2019)

Сборная Беларуси ужасно стартовала в квалификации Евро-2020, из-за чего Игорь Криушенко был отправлен в отставку. Если поражения от Германии и Нидерландов ещё можно понять, то ноль очков за два матча с Северной Ирландией – это настоящая катастрофа. При этом, в обоих поединках с британцами «белые крылья» пропускали решающие голы в концовках.



За две встречи с Эстонией команда теперь уже Михаила Мархеля набрала четыре очка, что сложно отнести к выдающимся результатам. В гостях Беларусь вырвала победу на второй компенсированной минуте, а дома не сумела забить ни одного гола. Отборочный цикл для «белых крыльев» закончен с точки зрения турнирных перспектив, осталось провести пару матчей с грандами.



Из-за особенностей календаря в группе С долгое время казалось, что Северная Ирландия сможет навязать борьбу Нидерландам и Германии, но турнирная таблица постепенно обретает предсказуемый вид. Оранжевые один раз уступили бундестим, зато по итогам четырёх других встреч набрали максимальное количество очков.



По таланту, уровню мастерства и сыгранности Нидерланды значительно превосходят Беларусь. Единственным козырем хозяев можно назвать лишь домашний стадион, поэтому букмекеры справедливо считают явным фаворитом оранжевых. Рональд Куман шаг за шагом выстраивает интересный коллектив, что приводит к улучшению результатов великой футбольной нации.



За коэффициент 1.77 мы рискнём проверить победу гостей при общем тотале больше 2,5. У Беларуси очевидные проблемы в позиционном нападении, команда Михаила Мархеля неубедительно завершает подходы к чужим воротам, однако Нидерланды не только качественно обостряют сами, но и многое позволяют соперникам.



За спинами у атакующего группы оранжевых связка ван Дейк – де Лигт, поэтому парни Рональда Кумана смело идут вперёд в матче с любым оппонентом. К чему это приводит? В нынешнем отборочном цикле во всех поединках с участием Нидерландов забивалось как минимум четыре мяча. Нам для прохода ставки хватит и трёх голов, что вполне реально с учётом нападения гостей.

Итоговая победа Нидерландов не вызывает сомнений. Если Беларусь возится с Эстонией и уступает Северной Ирландии, то оранжевые с переменных успехом бьются с Германией. Команда Рональда Кумана предельно мотивирована и нацелена только на три очка. Погода в Минске футбольная, качество газона не должно помешать техничным исполнителям гостей. Сенсацией здесь и не пахнет.

Ставка на матч Беларусь – Нидерланды

В каждом из пяти предыдущих матчей квалификации Евро-2020 с участием Нидерландов забивалось не менее четырёх мячей. За коэффициент 1.77 мы проверим победу оранжевых при общем тотале больше 2,5. Ван Дейк и компания мотивированы набрать три очка, а Беларусь в своём нынешнем состоянии недостаточно сильна, чтобы остановить фаворита.



Ставка: победа Нидерландов при тотале больше 2,5 за 1.77.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».