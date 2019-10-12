Даниил Медведев — Александр Зверев. Прогноз: россиянин завалит финального босса

13 октября в матче финала турнира категории Masters в Шанхае в мужском одиночном разряде Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым. Букмекеры отдают небольшое предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.55.

Шестой финал подряд при столь плотном календаре и минимальном количестве пропусков турниров — это по умолчанию убойный результат, который в ближайшие годы вряд ли кто-то сумеет повторить. Медведев продолжает поглощать рейтинговые очки с удивительным для столь стройного юноши аппетитом.



Строго говоря, в Шанхае он не показывает свой лучший теннис. Играет крепко и уверенно, но интенсивные выступления дают о себе знать: полтора-два месяца назад получалось лучше. Даниил добивается результатов в первую очередь благодаря удивительной крепости нервов, хладнокровию и умению прибавлять в решающие моменты матчей.



Это вдвойне удивительно, потому что ещё совсем недавно контроль над нервами терялся в каждом втором близком поединке, а постоянные разговоры с судьями и нервные срывы отвлекали от игры. На сегодня россиянин выглядит предпочтительнее других талантливых сверстников именно из-за силы характера: там, где им не хватает ментальных качеств, воли и стабильности, финалист US Open постоянно находит способ остаться в седле и прибавить.



Собственно, так Медведев и добрался до финала “Мастерса”. В полуфинале с набравшим ход Стефаносом Циципасом он пару раз был в шаге от проигрыша первого сета, но ушёл с 0:40 на своей подаче, а затем по традиции добавил на тай-брейке. Грек вёл со счётом 4-3, но из пяти последующих розыгрышей забрал лишь один, да и тот за счёт подачи.



Во второй партии Даниил выглядел гораздо солиднее и мог спокойно заканчивать встречу на 10-15 минут раньше, однако завалил подачу на матч. Впрочем, даже это не лишило его эмоционального равновесия и концентрации: брейк в следующем же гейме, выигранная под ноль подача — и заслуженное место в финале.



По-настоящему топового спортсмена отличает умение побеждать при крепком, но не максимальном для себя уровне тенниса. У россиянина это есть: он умудряется извлечь слабости из каждого соперника, затянуть его в удобный ритм и в какой-то момент совершить решающий удар.



Финальный босс с Шанхае попался на зависть, хоть и в немного необычном понимании этого определения. Александр Зверев проводит далеко не лучший сезон, но в последнее время результаты наладились: полуфинал в Пекине и победа над Роджером Федером в трёхсетовом триллере в Китае (6:3, 6:7, 6:3). Также немец прошёл Жереми Шарди и Андрея Рублёва (взял первую партию под ноль), а в полуфинале спокойно зачехлил Маттео Берреттини.



Зверев обладает убойной подачей, именно она во многом и помогла столь уверенно победить итальянца. Берреттини выигрывал более чем достойные 77% розыгрышей на первом мяче, но этих самых розыгрышей было слишком мало. Он попадал первым мячом всего в 52% случаев, тогда как молодой оппонент делал это в полтора с лишним раза чаще (81%).



Саша редко впечатлял на приёме, но Берреттини постоянно приходилось смягчать вторую подачу. Разумеется, рано или поздно это привело бы к трудностям. Так и случилось: пять брейк-пойнтов Зверев всё же получил. Этого хватило, чтобы сделать по одному брейку в каждом сете и пробиться в финал. 11:2 по эйсам, всего семь проигранных розыгрышей на подаче — статистика очень крутая.



Любопытно другое: Медведев проиграл немцу все четыре очные встречи (все — в промежуток между 2016 и 2018 годами на харде), забрав за это время лишь одну партию. Так что финал станет ещё одним экзаменом на крепость нервов. Строго говоря, Александр не показывает какой-то суперигры, сильно зависит от подачи, имеет свойство проседать в затяжных обменах ударами и время от времени терять эмоциональный баланс.



Но 4-0 по очным встречам — это очень серьёзно, какое-то дополнительное влияние на эмоции Даниила эта статистика способна оказать. Скажем, в июне на турнире в Лондоне он провёл очень неровный и драматичный поединок с Люкой Пуи (7:6, 6:7, 6:4), которому до этого проиграл каждый из четырёх матчей. Так что быстрым финал вряд ли получится.



Медведеву предстоит биться не только с набравшим ход Зверевым, но и со своими внутренними демонами. В этом и заключается главный сюжет: финальный босс для Даниила — это не столько Зверев, сколько он сам. Если россиянин не поплывёт и вновь приятно удивит концентрацией, то непременно будет фаворитом: сейчас он стабильнее, увереннее и разнообразнее. Мы бы выбирали между П1 + ТБ 21,5 гейма за 2.10, а также тай-брейком в первой партии за 2.70.

Оба теннисиста играли тай-брейки в трёх матчах турнира из четырёх. Оба крепко держат подачу, так что брейк-пойнты вряд ли будут возникать часто. Всё это обещает нам затяжную и драматичную встречу, в которой выше шансы будут у более хладнокровного и сконцентрированного игрока. Судя по последним месяцам, речь о Медведеве.

Ставки на матч Даниил Медведев — Александр Зверев

Медведеву предстоит биться не только с набравшим ход Зверевым, но и со своими внутренними демонами. Если россиянин не поплывёт и вновь приятно удивит концентрацией, то непременно будет фаворитом: сейчас он стабильнее, увереннее и разнообразнее. Мы бы выбирали между П1 + ТБ 21,5 гейма за 2.10, а также тай-брейком в первой партии за 2.70.



Ставка №1: победа Медведева + ТБ 21,5 гейма за 2.10.



Ставка №2: тай-брейк в первом сете за 2.70.