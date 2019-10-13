«Вашингтон» — «Колорадо». Прогноз: Овечкин и Кузнецов уложат Маккиннона

15 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне встретится с «Колорадо». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.14.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш» (15.10.2019)

«Колорадо» — один из двух клубов НХЛ, до сих пор не потерпевших в регулярном чемпионате НХЛ ни одного поражения. Со стопроцентным результатом «лавины» идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, но переоценивать их достижения не стоит. И на то есть сразу несколько причин.

Первая из них — максимально комфортный календарь. Всего четыре игры за девять суток, все — на своём льду. Никаких перелётов, бэк-ту-бэков и прочих радостей жизни. Второй момент — уровень соперников. «Бостон» однозначно внушает уважение, но все остальные куда скромнее — аутсайдеры из «Аризоны» и «Миннесоты», а также средненький «Калгари».

С теми же «Брюинз» (4:2) сильно повезло: гости выпустили второго вратаря и в целом выглядели лучше, но Филипп Грубауэр много выручал. Вот и получается, что победы были на тоненького: три из них — с разницей в две шайбы, во всех случаях последний гол влетал уже в пустые ворота. И хлипкая победа над «Аризоной» (3:2ОТ) при абсолютно равной игре, где первая шайба случилась только на 47-й минуте.

Чего у «лавин» действительно не отнять, так это надёжной обороны. Их вратари постоянно имеют работу, однако в большинстве случаев речь идёт о довольно простых бросках. Выбраться на убойную позицию защитники не дают, но тут нужно делать скидку на уровень соперников. Скорее всего, при более достойном сопротивлении показатели сползут к прошлогодним цифрам. В прошлой регулярке «Эвеланш» пропускали ровно по три шайбы за поединок.

И вот тут у «Кэпиталз» как раз нет никаких проблем. После возвращения Евгения Кузнецова они неизменно забивают не менее трёх раз: три в ворота «Далласа», пять — крепкому «Нэшвиллу» и ещё четыре всё тому же «Далласу». Интересных решений стало больше, да и в целом атака получила дополнительный импульс.

Кроме того, «Колорадо» не может похвастать сильным меньшинством: всего 75% надёжности, это 22-е место в лиге. При, опять же, более чем средненьком уровне соперников. В прошлом сезоне они вообще были 25-ми в НХЛ по нейтрализации большинства. Всё это наталкивает на довольно очевидные мысли о двух ставках.

Первая — ИТБ 3 шайб «Вашингтона» за 1.76. Вторая — гол Александра Овечкина за 2.30. Можно даже рассмотреть вариант «Овечкин забьёт и его команда не проиграет» за 3.20. Логика простая: «Кэпс» добавили в нападении, а «Колорадо» впервые сыграет за пределами своего льда. На старте сезона им везло, но в спорте удача, как правило, не любит привязываться к кому-то одному. Пушка Овечкина прекрасно умеет наказывать за слабые действия в меньшинстве.

Третий вариант — победа «Вашингтона» во втором периоде с нулевой форой за 1.77. У «Кэпс» сумасшедшая разница забитых и пропущенных на этом отрезке (8-2). Хозяева наверняка будут владеть инициативой, так что ближние скамейки во втором периоде в первую очередь должны помочь именно им.

Лобовая П1 за 1.76 также имеет право на жизнь. «Вашингтон» выиграл у «лавин» девять предыдущих очных встреч из десяти. Мы не стали брать этот вариант, так как верх хозяев кажется надёжнее. В защите у них имеются проблемы. Илья Самсонов пока действует выше всяких похвал, а вот о Брэйдене Холтби такого не скажешь. «Столичные» уже умудрились проиграть два матча, в которых забивали три и более шайб.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш»

После возвращения Евгения Кузнецова «Кэпс» неизменно забивают не менее трёх раз: три в ворота «Далласа», пять — крепкому «Нэшвиллу» и ещё четыре всё тому же «Далласу». Кроме того, «Вашингтон» выиграл у «лавин» девять предыдущих очных встреч из десяти. Так что «Колорадо» будет нелегко.

Ставка №1: ИТБ 3 шайб «Вашингтона» за 1.76.

Ставка №2: гол Александра Овечкина за 2.30.

Ставка №3: победа «Вашингтона» во втором периоде с нулевой форой за 1.77.