«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не оставит шансов Шалимову

18 октября на стадионе «Ахмат-Арена» в матче 13-го тура РПЛ «Ахмат» примет московский «Локомотив». Встреча начнётся в 19:30 мск. По мнению экспертов, фаворитом встречи считаются «железнодорожники». Поставить на красно-зелёных букмекеры предлагают за 2.17. Победа коллектива Игоря Шалимова оценивается аналитиками коэффициентом 3.62.

Прогноз матча «Ахмат» — «Локомотив» (18.10.2019)

Пауза, вызванная матчами национальных сборных, завершилась, и теперь все любители отечественного футбола снова переключают своё внимание на РПЛ. Единственным поединком лиги в пятницу станет противостояние «Локомотива» и «Ахмата», которое пройдёт в Грозном. Обе команды получили достаточно времени для отдыха, но подходят к очной дуэли с очевидными проблемами.



«Железнодорожники» с середины сентября находились в тяжелейшем отрезке, но и сейчас у Юрия Сёмина хватает причин для головной боли. У красно-зелёных остаются травмированные, а некоторые важнейшие исполнители вызывались в сборные. Сложности «Ахмата» связаны с назначением Игоря Шалимова на пост главного тренера. Наставнику грозненцев приходится в короткий срок вносить необходимые коррективы.



В 12-м туре «Ахмат» добыл всего лишь вторую победу в нынешнем сезоне, притом что «Уфа» осталась крайне недовольна судейством. На этот раз коллектив Игоря Шалимова столкнётся с куда более мастеровитым соперником, поэтому хозяева с высокой вероятностью построят свою игру на контратаках.



«Локомотив» вылетел из Кубка России, уступил дома в Лиге чемпионов мадридскому «Атлетико», но во внутреннем первенстве у красно-зелёных полный порядок с результатом. «Железнодорожники» последовательно одолели «Сочи», «Оренбург», «Зенит» и «Арсенал», что позволило закрепиться в лидирующей группе.



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям, и мы с экспертами полностью согласны. Чистая победа «Локомотива» идёт за вкусный коэффициент 2.17, к этому варианту стоит присмотреться. «Ахмат» выиграл у «Уфы» во многом на эмоциях от смены тренера, с «железнодорожниками» аналогичный вариант уже не сработает.



В прошлом сезоне красно-зелёные дважды одолели «Ахмат». Сейчас грозненцы выглядят слабее самих себя образца годичной давности, а «Локомотив» держит высочайшую планку. У «железнодорожников» впереди гостевой матч с «Ювентусом». Конечно, Юрий Сёмин может сохранять оптимизм и поберечь основу, но каковы шансы набрать очки в Турине?

«Железнодорожники» выйдут на поле в Грозном в максимально боевом составе и постараются набрать три очка. Если на первую команду лиги против 14-й дают коэффициент больше двойки, то такой вариант надо брать. «Локомотив» сильнее и с командной точки зрения, и по уровню мастерства.

Ставка на матч «Ахмат» — «Локомотив»

В прошлом сезоне «Локомотив» дважды одолел «Ахмат». Текущая победная серия «железнодорожников» в РПЛ насчитывает уже четыре матча, поэтому за коэффициент 2.17 мы проверим викторию коллектива Юрия Сёмина. Игорь Шалимов удачно стартовал, но бороться на равных с одним из лидеров лиги грозненцы пока не готовы.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.17.



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