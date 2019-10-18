«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола получит новый урок

19 октября на стадионе «Селхерст Парк» в матче девятого тура АПЛ «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты ожидают увидеть уверенную победу «горожан». Поставить на коллектив Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.26. Виктория «орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 11.5.

Прогноз матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» (19.10.2019)

Перед паузой на матчи национальных сборных «Манчестер Сити» допустил уже третью осечку в нынешнем розыгрыше АПЛ. Во втором туре «горожане» не сумели дожать «Тоттенхэм», чуть больше месяца назад в гостях уступили «Норвич Сити», а совсем недавно умудрились проиграть дома «Вулверхэмптону» 0:2. Команда Хосепа Гвардиолы в ярости, ведь отставание от «Ливерпуля» составляет уже восемь очков.



Территориальное преимущество «Манчестер Сити» в каждом конкретном матче не вызывает вопросов, но против «горожан» часто работают два фактора: чудовищные ошибки защитников и собственная мощь. Соперники действующего чемпиона АПЛ порой вжимаются в свою штрафную, не оставляя фавориту никакого пространства для фирменных комбинаций.



Иногда Гвардиола выезжает за счёт мастерства отдельных исполнителей, но его система частенько даёт сбои, если футболисты атакующей группы находятся не в оптимальном тонусе. Ближайший соперник «Манчестер Сити» колючий, неуступчивый и обладает крепким характером. «Кристал Пэлас» проповедует максимально примитивный футбол, однако в этом нет ничего зазорного.



Рой Ходжсон перегружает центр поля классическими работягами, а в нападении основная надежда «орлов» заключается в пробивной мощи форвардов и стандартных положениях. Пока простота даёт результат: «Кристал Пэлас» делит 4-ю строчку с «Лестер Сити» и «Челси», опережая несколько более именитых клубов.



«Манчестер Сити» идёт у букмекеров явным фаворитом, что никого не должно удивлять. Да, скорее всего, «горожане» действительно наберут три очка, ведь Гвардиола уже раздал слишком много подарков «Ливерпулю». Тем не менее гости с высокой вероятностью столкнутся с проблемами. На наш взгляд, стоит проверить классическую ставку на гол в исполнении обеих команд за приличный коэффициент 1.91.



С обороной у «горожан» действительно проблемы, о чём свидетельствует статистика: в пяти из восьми матчах нынешнего розыгрыша АПЛ «Манчестер Сити» пропускал. Гвардиола мог бы поработать над защитными действиями своих парней во время паузы, но огромное количество футболистов выступало за национальные сборные.

У «Кристал Пэлас» хватает сложностей в атакующей фазе, однако «Манчестер Сити» по стилю идеально подходит «орлам». Гектары свободного пространства – это то, что нужно таким парням, как Айю, Заха или Таунсенд. За подтверждением далеко ходить не надо. В прошлом сезоне коллектив Роя Ходжсона дома уступил «горожанам» 1:3, а на выезде победил 3:2.

Ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» пропустил в пяти из восьми матчей нынешнего розыгрыша АПЛ. В прошлом сезоне «горожане» и «Кристал Пэлас» обменялись гостевыми победами. В первом круге «орлы» выиграли 3:2, а во втором коллектив Хосепа Гвардиолы взял реванш 3:1. За коэффициент 1.91 мы поставил на гол в исполнении обеих команд.



Ставка: обе забьют за 1.91.



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