«Динамо» — «Краснодар». Прогноз: «быки» не позволят бело-голубым всплыть со дна

20 октября на «ВТБ Арене» в матче 13-го тура РПЛ московское «Динамо» примет «Краснодар». Встреча начнётся в 19:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита поединка. Поставить на «быков» в букмекерских конторах можно за 2.51. Победа бело-голубых оценивается аналитиками коэффициентом 2.83.

Прогноз матча «Динамо» — «Краснодар» (20.10.2019)

«Динамо» со всеми многомиллионными трансферами доигралось до попадания в зону стыковых матчей. В пяти последних поединках бело-голубые набрали лишь два очка, после чего отставка Дмитрия Хохлова стала неизбежной. Приставку и.о. получил Кирилл Новиков, которому под давлением необходимо в кратчайшие сроки дать необходимый результат.



«Краснодар» в нынешнем сезоне оставляет противоречивые впечатления. Серия травм помешала «быкам» попасть в групповой этап Лиги чемпионов, а во втором по значимости клубном турнире Старого Света детище Сергея Галицкого пока не оправдывает ожидания болельщиков. С другой стороны, команда Мурада Мусаева борется за первую строчку в РПЛ и в ближайших турах способна стать единоличным лидером турнирной таблицы.



По составу «Динамо» уступает ближайшему сопернику, но подбор исполнителей у бело-голубых более чем достойный по меркам РПЛ. Класса, мастерства и глубины у «Краснодара» хватает, однако при поставленной игре москвичи могут соперничать даже с грандами лиги. Впрочем, откуда взять стройность в рядах, когда новый постоянный тренер ещё не назначен, а предыдущий наставник так и не разобрался в возможностях приобретённых футболистов?



Эксперты выставляют практически равные коэффициенты на обе команды, что позволяет нам взять фору «0» на гостей за приличные 1.83. В данном случае мы берём дополнительную страховку, так как при ничейном исходе состоится возврат средств. Представить себе победу «Динамо» в теории можно, но на практике вероятность подобного развития событий мала.



Риск проигрыша по выбранной ставке минимален. У «Динамо» в нынешнем сезоне лишь две победы за 12 туров. Кого одолели бело-голубые? «Тамбов» и «Урал». «Краснодар» — это совершенно иной уровень, как с точки зрения личностей, так и по командным взаимодействиям. Сами «быки» проиграли только в паре встреч в рамках РПЛ. Даже статистически у хозяев мало шансов на успех.



История также на нашей стороне. В семи последних очных противостояниях с «Динамо» у «Краснодара» четыре победы при трёх ничейных исходах. Бело-голубые одолели «быков» в августе 2014 года, а затем клуб Сергея Галицкого обязательно набирал очки, когда дело доходило до личных встреч.

Кроме своего поля у «Динамо» нет ни одного козыря в ближайшем матче. У бело-голубых проблемы по всем направлениям, а «Краснодар» в данный конкретный момент значительно стабильнее. Кириллу Новикову нужно постараться поднять клуб со дна турнирной таблицы, но встреча с «быками» не сулит хозяевам ничего хорошего.

Ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»

В семи последних очных противостояниях с «Динамо» «Краснодар» обязательно набирал очки. Бело-голубые уволили Хохлова и находятся в зоне стыковых матчей. Шансы на то, что Кирилл Новиков в кратчайшие сроки сумел наладить командную игру минимальны. За коэффициент 1.83 мы возьмём фору «0» на «быков». Ничья принесёт нам возврат, а победа гостей гарантирует прибыль.



Ставка: победа «Краснодара» с форой «0» за 1.83



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