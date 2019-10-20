«Чивитанова» — «Пьяченца». Прогноз: лидеру придется непросто

20 октября в матче 1-го тура итальянской волейбольной серии А1 сыграют «Чивитанова» и «Пьяченца». Встреча начнется в 17:00 мск. И легко чемпиону в ней не будет. Всему виной Кубок мира.

Анализ матча «Чивитанова» — «Пьяченца» (20.10.2019)

Чемпионат Италии стартует с матча между действующим чемпионом и командой титулованной, но только-только вернувшейся из низшего дивизиона. Казалось бы, все очевидно. Но есть ряд обстоятельств, которые заставляют подумать о том, что в матче вполне может быть упорная борьба.

Главное из них – Кубок мира. На недавно завершившемся турнире в Японии выступили сразу четыре основных игрока «Чивитановы»: Бруно, Йоандри Леал, Матеуш Бенек и Симоне Анзани. Все они присоединились к команде совсем недавно, пару дней назад. Примерно в эти же сроки подъехал и иранский диагональный Амир Гафур. Вот и получается, что из основных игроков с командой более менее давно тренируются только Османи Хуанторена да Роберланди Симон.

Конечно, состав «Чивитановы» впечатляет. Да, в межсезонье потеряли Цветана Соколова, перебравшегося в Казань. Заменять его будет пара Гафур – Рыхлицки, и на бумаге кажется, что это неравнозначная замена. Но в этом амплуа может сыграть и Симон. Да и остальная атака у клуба в полном порядке.

Что до «Пьяченцы», то здесь на Кубке мира сыграли два главных приобретения межсезонья: диагональный Габриэле Нелли и хорошо знакомый московским болельщикам голландский итальянец Дик Коой. Кроме того, в межсезонье команду пополнили австриец Александр Бергер, дуэт сербских центров Драган Станкович – Петар Крсманович. Остались в команде вернувшие ей право играть в элите Игорь Юдин, Матео Парис. Дирижировать всем этим ансамблем будет аргентинец Максимилиано Каванна. В общем, неплохая банда собралась!



Да, «Чивитанова» играет дома, она на порядок сильнее по составу, но все же отсутствие пяти игроков основы против двух у гостей – серьезное подспорье для «Пьяченцы». К тому же, те же Бенек, Леал и Бруно играли много минувшим летом. А значит, в физической форме неизбежно должен быть спад.

Товарищеские матчи команды проводили перед сезоном с разными по силе и классу соперниками. «Чивитанова» резвилась в матчах против клубов низших лиг, обыгрывая их даже полуторным составом. «Пьяченца» же отправилась в Польшу, где сыграла два матча. «Скре» уступили 0:3, зато обыграли «Ястшембски» 3:2.

Букмекеры дают коэффициент 1.04 на победу «Чивитановы» и 11.0 на победу «Пьяченцы». Скорее всего, хозяева действительно победят, но их разное физическое состояние должно сыграть в пользу гостей.

Ставки на матч «Чивитанова» — «Пьяченца» (20.10.2019)

Хозяева должны открывать сезон победой. Но будет ли эта виктория такой легкой, как предсказывают букмекеры? Совершенно не факт. У «Пьяченцы» есть кем играть. Большая часть команды тренируется вместе давно, целенаправленно готовясь к чемпионату. Фердинандо Де Джорджи вынужден же будет приводить «физику» игроков к единому знаменателю по ходу турнира. Допускаем, что сегодня он даст отдых кому-нибудь из основы. Например, Бруно и Леалу, которые отыграли полностью Кубок мира, а это 11 игр за 15 дней.

Из всего вышеизложенного делаем вывод: проверим победу «Пьяченцы» с форой (+15.5) за 1.90.

Ставка: победа «Пьяченцы» с форой (+15.5) за 1.90.

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